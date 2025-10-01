Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi

Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda "Bu gece, Gazze'ye insani yardım amacıyla ilerleyen filomuz, İsrail donanmasına ait gemi ve Zodiac tipi botların tehlikeli manevralarıyla taciz edilmiştir. Ayrıca Jammer benzeri sinyal kesici cihazlar kullanılarak kameralarımız ve internet iletişimimiz hedef alınmış, psikolojik yıpratma savaşının unsurları devreye sokulmuştur. Tüm bu baskılara rağmen filomuz, insanlık onuruna yakışır bir kararlılıkla Gazze'ye doğru rotasında ilerlemeye devam etmektedir. Filomuz kısa süreli olarak yavaşlamış olsa da, amacımızdan ve yolumuzdan dönmeyeceğiz.Ancak saldırı ve askeri müdahale riski son derece yüksektir. Bu nedenle tüm dünyayı, uluslararası kamuoyunu, medya kuruluşlarını ve insan hakları savunucularını filomuzu dikkatle izlemeye, dayanışma göstermeye ve bu umudu, bu misyonu korumaya davet ediyoruz. Gözünüzü filodan ayırmayın: Her an İsrail tarafından askeri bir müdahale gerçekleştirilebilir. Bu, insanlık onuruna sahip çıkma mücadelesidir ve tüm dünyanın ayağa kalkması gereken bir andır.." denildi.

ALMA GEMİSİ İLE İLETİŞİM KESİLDİ

"Artık yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." ifadesi kullanıldı. Ayrıca Sumud Filosu'ndaki Alma gemisi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.

Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

Saat 05:00'te yapılan açıklama:

Küresel Sumud Filosundan sabah saat 05:00 itibariyle yapılan açıklama şu şekilde:

- Gece saat 5.00 itibarıyla alarm seviyesi düşürüldü.

- Gemilere yaklaşan unsurlardan bir saldırı olmadı ve uzaklaşmaya başladılar.

- Filomuz kırmızı alanda. Her an bir müdahale olabilir.

- Şu an için tehlike geçti fakat teyakkuzda olmaya ve dua etmeye devam edeceğiz.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.