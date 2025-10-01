Yasa dışı bahis operasyonunda 59 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yasa dışı bahis operasyonu hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, jandarma tarafından Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 25'i hakkında adli kontrol uygulandı.

9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.



