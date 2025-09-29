1000 hakim-savcı yardımcısı alım süreci başlıyor
O Futbolda Star, Eğitimde ÜçDörtBeş All Star
Erdoğan açıkladı: 81 ile 500 bin sosyal konut inşa edilecek
Başkentliler dikkat! 6 Ekim'e kadar su kesintileri yapılacak
Güllü'nün evindeki kamera görüntülerine kriminal inceleme
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Togg Almanya'da satışta: İşte Almanya'daki satış fiyatları
Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
Ekonomistler: Altın ya sert düşecek ya küresel kriz çıkacak
Bursa'da su krizi! 6 günlük su kaldı
509 bin 387 Suriyeli ülkesine döndü
AYM'den alacak davalarında kritik 'munzam zarar' kararı
Türkiye 5G'ye hazırlanıyor: Yeni dönem 1 Nisan 2026'da başlıyor
TBMM'de Temizlikte Karekod Takip Sistemi Dönemi Başladı
Türk sinemasına rekor destek: 359 milyon liraya ulaştı
Komisyon, ceza hukukçularını dinleyecek
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı yapacak
İstanbul ve Çevre İllerde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Manisa'da korkunç kaza: 5 ölü, 6 yaralı
Kontrolden çıktı, kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Göktaş'tan 81 ilde yaptıkları ziyaretlere ilişkin paylaşım
EGM'den Zonguldak'taki polise mukavemete yönelik açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Binali Aslan' açıklaması
Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı: Milyonlar siyah poşetlerle taşınmış
Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
'Yok yılı'nda Antep fıstığına ithalat izni: Fiyatlar ve satışlar düştü
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 11.048,13 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2025 18:57, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 20:06
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 136,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 0,83 ile ticaret, en çok değer kaybeden yüzde 8,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü korumasıyla pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi gün içinde 11.205,64 puanı görmesinin ardından gelen satışlarla haftanın ilk işlem gününü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ağustos dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü 41,9 trilyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,25 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi, Çin'de imalat ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Almanya'da işsizlik oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de ise New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek, 11.200 ve 11.300 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi eylül ayı itibarıyla yüzde 30,09 olurken, yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 aralığında yer aldı.

