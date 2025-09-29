Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Yeşilay: Kumara başlama yaşı 15'e düştü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Soyadını değiştirip anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı

Kırşehir'de annesi Azime Öz (71) ile babası Nuh Öz'ü (71) bıçaklayarak öldürüp, 2 kuzenini de yaralayan Ömer Kılıç (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş : 29 Eylül 2025 15:39, Son Güncelleme : 29 Eylül 2025 15:55
Olay, 27 Eylül saat 17.00 sıralarında Aşağı Homurlu köyünde meydana geldi. Ailesinin evine gelen ve daha sonradan soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç ile annesi Azime ve babası Nuh Öz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Kılıç, mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldırdı. Öz çifti, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Ailesini bıçakladıktan sonra evden çıkan Kılıç, kapının önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ile Nihal Göztak'ı (38) bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nuh ve Azime Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ömer Kılıç, jandarmanın kısa süreli çalışması sonucu suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZ ÇİFTİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Azime ve Nuh Öz çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öz çifti, dün Akpınar ilçesi Aşağı Homurlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Diğer yandan yaralanan kuzenler Fatih Boran ve Nihal Göztak'ın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

