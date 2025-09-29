Yavuz Bülent Bakiler, son yolculuğuna uğurlandı

89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi ezanını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, eşi Ayşe Bakiler, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra siyaset, kültür ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

- "Türkçenin yaşayan en önemli ismiydi"

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yavuz Bülent Bakiler'in bir asra yaklaşan ömründe çizgisiyle, ameliyle, fikriyle, kelamıyla, hitabetiyle hayata iz bırakmış bir isim olduğunu söyledi.

Bakiler'in geniş kitleler tarafından sevildiğini dile getiren Yılmaz, "Fikirlerine ve söyleyişine baktığımız zaman Türk kültürünün, edebiyatının, tarihinin, Türk İslam medeniyetinin asırlık birikimlerini günümüze taşıyan Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Karacaoğlan çizgisinde hem tok ve gür bir ses hem mütevekkil bir anlayış hem de teslimiyetçi bir yaklaşıma sahipti." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Bakiler'in yeri geldiğinde bayrak açan ve direnç gösteren bir aydın olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkçenin yaşayan en önemli ismiydi. Türkçeye bakışı, onu sahiplenişi, kullanışı itibarıyla gerçekten istisna isimlerden birisiydi. Yavuz Bülent Bakiler, içinden yetiştiği, milleti hor görmeyen, milletiyle bütünleşen bir entelektüel, büyük bir münevverdi. Benim için en önemli hususiyeti, eylemiydi. Yani ameliyle fikri arasında sağlamış olduğu uyum, ahenk, bütünlük ve hayat çizgisinde sürdürdüğü istikrardı. İnanıyorum ki hatıralarıyla şiirleriyle, yazdıklarıyla, duygularıyla hatta hitabetiyle her zaman hatırlanacak ve hayırla anılacak bir isimdir, rahmetle anıyorum."

- "Dil üzerinde hassasiyetle durdu"

Şair Ali Ural ise Yavuz Bülent Bakiler'in Türk kültürü denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olduğuna işaret ederek, "Ömrünü bu uğurda vakfetti. Dil üzerinde hassasiyetle durdu. Çünkü dilimizi kaybettiğimizde, bağımsızlığımızı da kaybedeceğimizi biliyordu. Bu yüzden hep güzel Türkçeye çağırdı. Mekanı cennet olsun, yeni nesiller onu tanısınlar. Herhalde bunun için de geride kalanlara vazife düşüyor." değerlendirmesini yaptı.

Yavuz Bülent Bakiler'in naaşı, helallik alınmasının ve okunan duaların ardından tekbirlerle omuzlara alınarak cenaze aracına kadar taşındı. Cenaze, Bakiler'in vasiyeti üzerine Sivas'a götürülerek yarın babası Cezmi Bakiler'in yanına defnedilecek.

- Yavuz Bülent Bakiler kimdir?

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan Bakiler, 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya geldi. Edebiyata ilgisi lise yıllarında başlayan Bakiler'in ilk şiiri 1953'te Türk Sanatı dergisinde yayımlandı.

Bakiler, Ankara'daki üniversite yıllarında, Türk edebiyatında "Hisarcılar" olarak bilinen, milli ve manevi değerlere bağlı sanat anlayışını savunan edebi topluluğun içinde yer aldı.

Bir süre avukatlık yapan Bakiler, daha sonra basın ve yayın alanına yöneldi. Usta yazar, TRT bünyesinde uzun yıllar program yapımcısı, raportör ve daire başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Bakiler, yazılarında Türkiye'nin sosyal ve siyasi gündemine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Edebiyat dünyasındaki asıl şöhretini şiirleriyle kazanan Bakiler, yayımlanan "Yalnızlık" adlı ilk kitabını 1962'de okurların beğenisine sundu.

Ardından "Duvak", "Seninle" ve "Harman" adlı şiir kitaplarını yayımlayan Bakiler, şiirlerinde kullandığı sade dil, ahenkli üslup ve milli duyarlılıkla geniş okur kitlelerine ulaştı.

Yavuz Bülent Bakiler, 1979-1980'de Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu, 1994-2005 arasında ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği yaptı.

Türk dili ve edebiyatına katkıları dolayısıyla çok sayıda ödül kazanan Bakiler, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın-Fikir dalında "Yılın Gazetecisi Ödülü", 1986'da Türkiye Yazarlar Birliği "Yılın Fikir Adamı Ödülü", 2009'da Türk Ocakları "Ziya Gökalp İlim ve Teşvik Armağanı", 2012'de ESKADER "Üstün Hizmet Ödülü" ve 2016'da "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görüldü.

Hayatının son dönemlerine kadar yazı ve konferanslarıyla Türk dili ve kültürüne hizmet etmeye devam eden Bakiler, ardında onlarca eser ve Türk edebiyatında derin izler bıraktı.

Anadolu'nun ruhunu, milli ve manevi değerlerini güçlü bir şekilde dile getiren Bakiler'in kaleme aldığı eserler arasında "Yalnızlık", "Duvak", "Seninle", "Harman", "Bir Gün Baksam ki Gelmişsin", "Şiirimizde Ana", "Üsküp'ten Kosova'ya", "Türkistan Türkistan", "Aşık Veysel", "Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali", "Sözün Doğrusu", "Arif Nihat Asya İhtişamı", "Gönül Coğrafyamız" ve "Unutamadıklarım ve Harmanladıklarım" yer alıyor.