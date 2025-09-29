Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 41,5680 41,5690 41,5760 41,5770 Avro 48,6120 48,6130 48,8630 48,8640 Sterlin 55,6960 55,7060 55,9170 55,9270 İsviçre frangı 52,1060 52,1160 52,1860 52,1960 ANKARA ABD doları 41,5380 41,6180 41,5460 41,6260 Avro 48,5720 48,6520 48,8230 48,9030 Sterlin 55,6360 55,8460 55,8570 56,0670