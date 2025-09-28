Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!
Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde paniğe yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreliğine durduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 15:33, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 15:34
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.
Depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında pist kontrolü gerçekleştirildi. Bu süreçte uçuş trafiği kısa süreliğine durduruldu ve bazı uçaklar inişlerini ertelemek zorunda kaldı.
Yetkililer, yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı ve uçuşlar normale döndü.
Depremin Detayları
- Merkez üssü: Kütahya'nın Simav ilçesi
- Saat: 12.59
- Büyüklük: 5,4
- Hissedilen şehirler: İstanbul ve çevre iller
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Alınan Önlemler
- Deprem uyarısı hava trafik kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara iletildi.
- Pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika durduruldu.
- İki uçak, pisti pas geçti.
- Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ve uçuşlar yeniden başladı.