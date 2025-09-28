Sabiha Gökçen'de deprem alarmı: Uçuşlar durduruldu!

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

Depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında pist kontrolü gerçekleştirildi. Bu süreçte uçuş trafiği kısa süreliğine durduruldu ve bazı uçaklar inişlerini ertelemek zorunda kaldı.

Yetkililer, yapılan kontrollerin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı ve uçuşlar normale döndü.

Depremin Detayları

Merkez üssü: Kütahya'nın Simav ilçesi

Kütahya'nın Simav ilçesi Saat: 12.59

12.59 Büyüklük: 5,4

5,4 Hissedilen şehirler: İstanbul ve çevre iller

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Alınan Önlemler

Deprem uyarısı hava trafik kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara iletildi.

hava trafik kontrolörü tarafından iniş yapan uçaklara iletildi. Pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği yaklaşık 5 dakika durduruldu.

nedeniyle uçuş trafiği yaklaşık durduruldu. İki uçak , pisti pas geçti.

, pisti pas geçti. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi ve uçuşlar yeniden başladı.



