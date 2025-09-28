Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı hakkında tutuklama talebi
Kemal Can, Can Holding soruşturmasında 'örgüt kurma' ve 'malvarlığı değerlerini gizleme' suçlamalarıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 15:59, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 16:01
Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edildi.
Kemal Can , 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', ' Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.