Maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı
Altay-Eskişehirspor maçı öncesi yardımcı hakem E.K. bıçaklı saldırıya uğradı!
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 15:42, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 15:43
Altay - Eskişehirspor maçında görev yapacak yardımcı hakem E.K., bıçaklı saldırıya uğradı.
TFF 3. Lig 4. Grup'un 4. haftasında, Altay sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Maçın yardımcı hakemi, otel çıkışında saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı.
Maçın Yardımcı Hakemine Bıçaklı Saldırı
Karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K., otel çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı bıçak darbesi sonucu hastaneye kaldırılan hakemin sağlık durumu yakından takip ediliyor.
TFF'nin Açıklaması ve Yeni Atama
- TFF, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Altay - Eskişehir Kulübü müsabakasında 2. yardımcı hakem değişikliğine gidilmiştir. E.K.'nın sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Bu gelişmelerin ardından, müsabakanın yeni yardımcı hakemi olarak Alişan Küçükkoçak görevlendirildi.