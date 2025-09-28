Psikolojik rahatsızlık sebebiyle göreve gelmeyen memur müstafi sayılabilir mi?

Öğretmen, raporlu olmamasına rağmen "psikolojim bozuk" gerekçesi ile göreve gelmemişti.

İlk derece mahkemesi davayı reddetmiştir



İstinaf: "Psikolojim bozuk" diyen öğretmenin bu durumunun açıklığa kavuşturulması gerekir



Davacının iş görmezlik raporuyla kullandığı sağlık iznini müteakiben göreve başlamama sebebi olarak psikolojik rahatsızlığının gösterildiği, bu hususun atanmış olan incelemeci tarafından tüm yönleriyle araştırılarak gerekirse bilirkişi, hastaneye sevk gibi müesseseler de kullanılmak suretiyle açığa kavuşturulması ve mazeret olarak sayılıp sayılmacağı ortaya konulduktan sonra bir işlem tesis edilmesi gerekirken, sadece davacı hakkında tutulan tutanaklar ve Okul Müdürünün beyanına istinaden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

. Ortaokulunda ... öğretmeni olarak görev yapan davacının, mazeretsiz olarak 10 gün görevine gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının 02/06/2021-08/06/2021 tarihleri arasında hakkında düzenlenen iş göremezlik raporu nedeniyle görevine gelmediği, ancak bu raporun sona erdiği ve görevine başlaması gereken 09/06/2021 Çarşamba günü görevine başlamadığı ve müteakip 10/06/2021 Perşembe, 11/06/2021 Cuma, 14/06/2021 Pazartesi, 16/06/2021 Çarşamba, 17/06/2021 Perşembe ve 18/06/2021 Cuma günleri de görevine gelmediğinin, okul idaresince tutanak altına alındığı, 15/06/2021 Salı günü, davacının dersinin ve nöbet görevinin bulunmaması, 12/06/2021 Cumartesi ve 13/06/2021 Pazar günlerinin tatil olması nedeniyle bu günler için de tutanak düzenlenmediği, davacı tarafından da bahsi geçen günlerde görevine geldiğine dair herhangi bir beyan veya iddianın ileri sürülmediği gibi bu hususta da taraflar arasında bir ihtilaf bulunmadığından 09/06/2021-18/06/2021 tarihleri arasında mazeretsiz ve aralıksız olarak 10 gün süreyle göreve gelmediği anlaşılan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; davacının iş görmezlik raporuyla kullandığı sağlık iznini müteakiben göreve başlamama sebebi olarak psikolojik rahatsızlığının gösterildiği, bu hususun atanmış olan incelemeci tarafından tüm yönleriyle araştırılarak gerekirse bilirkişi, hastaneye sevk gibi müesseseler de kullanılmak suretiyle açığa kavuşturulması ve mazeret olarak sayılıp sayılmacağı ortaya konulduktan sonra bir işlem tesis edilmesi gerekirken, sadece davacı hakkında tutulan tutanaklar ve Okul Müdürünün beyanına istinaden tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunun kabulüne, dava konusu işlemin iptaline, tazminat isteminin kabulüne, davacının yoksun kaldığı parasal hakların, her bir ödemenin yapılması gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Dava konusu işlemin ilgili mevzuata uygun şekilde tesis edildiği, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, 6545 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değişik "Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar" başlıklı 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa Danıştayın kararı düzelterek onayacağı kuralına yer verilmiştir.

Bir idari işlem veya eylem nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemiyle açılan davalarda, uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak; idareye başvuru varsa başvuru tarihinin, başvuru yoksa davanın açıldığı tarihin esas alınması gerektiği hususu, Danıştay içtihatlarıyla istikrar kazanmıştır.

Bu durumda, Bölge İdare Mahkemesince, dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarına uygulanacak yasal faizin başlangıç tarihi olarak dava tarihinin esas alınması gerekirken, "davacının yoksun kaldığı parasal hakların her bir ödemenin yapılması gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine" şeklinde hüküm kurulmasında, hukuka ve Danıştay içtihatlarına uygunluk bulunmamakta ise de; bu yanlışlık 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan; söz konusu kararın, "yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Davanın reddine ilişkin ... İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun kabulü, dava konusu işlemin iptali, davacının yoksun kaldığı parasal hakların her bir ödemenin yapılması gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının yukarıda belirtilen şekilde düzeltilerek ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ...İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ...İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 05/02/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

