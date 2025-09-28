Yüksek ses müzikten çıkan kavgada kan aktı
HMGS ve İYÖS soru ve cevapları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ve 2025 İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) yapıldı. Sınavların sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak. ÖSYM Başkanlığı da yaptığı açıklama ile HMGS ve İYÖS soru ve cevaplarının yayımlandığını duyurdu.

Haber Giriş : 28 Eylül 2025 15:04, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 15:05
HMGS ve İYÖS soru ve cevapları yayımlandı

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılırken toplam 60 bina ve 632 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Her iki sınavın sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.

HMGS ve İYÖS soru ve cevapları yayımlandı

28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2025-İYÖS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2025-HMGS/2 : Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
2025-İYÖS : Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

