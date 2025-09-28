Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı tutuklandı

CAN Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan Kemal Can, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' ve ' Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



