En renkli süs tavukları Elazığ'da buluştu

Elazığ'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği'nin açtığı özel stantta sergilenen tavuk-horoz cinsleri, düzenlenen güzellik yarışmasıyla ödüllerini aldı.

Elazığ'da başlayan Gıda ve Tarım Fuarı'nda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği özel bir stant açtı.

Dernek, süs tavuklarının yanı sıra ördek, kaz, hindi, bıldırcın, tavus kuşu, tavşan ve egzotik bahçe hayvanlarını da sergileyerek ziyaretçilerin ilgisini çekti. Fuarın son gününde 2 bölge ve 23 ilden gelen egzotik bahçe hayvanlarının ödül yarışması gerçekleşti.

Yarışmaya katılan 150 farklı horoz ve tavuğun kurul tarafından değerlendirilmesinin ardından güzellik yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Dernek Başkanı Hüseyin Göksal Karabulut,

"Uluslararası hakemimiz alanımıza gelip burada bölgenin en iyi tavuk ve horoz şampiyonlarını belirledi. Burada kupa takdimi yapacağız. Ödüllerimiz üreticilerimize takdim edilecek. Bizler için de çok güzel bir organizasyon oldu. Şehrimiz tarafından bu potansiyele sahip olmamız ve rağbet olması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Doğu ve Güneydoğu olmak üzere 23 ilden farklı ırklar geldi. Her üretici bir ırkı teslim ederek 150 farklı alanda çok iyi kanatlı üzerine tavuk çeşitliliğimiz oldu. Bunun yanı sıra, ördek, kaz, hindi ve tavşan çeşitlerimiz de burada var. Biz her yıl bölgesel bir yarışma düzenlemeyi düşünüyoruz. Tarım ve Hayvancılık Fuarında belediyemiz tarafından düzenlenen organizasyonlarda bizler de yer alacağız inşallah"

dedi.



