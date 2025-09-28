Ormanda gömülü bulunan servis şoförünün ölümünde terör izi

Ankara'da 21 Eylül'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki Binali Aslan, Mersin'de ormanlık alanda gömülü olarak bulundu.

MOBESE kayıtlarında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan iki teröristin otogarda Binali Aslan'ın yanına gelerek şoförü araca bindirdikleri, Gölbaşı mevkiinde Aslan'ın direksiyon başında teröristlerle seyir halinde olduğu, Gökhüyük mevkiinde ise araçta Aslan'ın bulunmadığı ve teröristlerin direksiyon başına geçtiği tespit edildi.

Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şüpheli araç ve iki terörist aranıyor.

KERİM CENGİL