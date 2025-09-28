Yavru Vatan'da Siyonist işgal: Mermi ile değil tapu ile ele geçiriyorlar!

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler vefat etti
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Eğitim-Bir-Sen 9. Kısa Film Yarışması Başladı
Sponsorlu İçerik
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
2026 asgari ücret masasında işçi tarafı olmayacak
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
Selimiye Camii'nde tepki çeken restorasyona yargı freni
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
O anne 10 yıl sonra ikinci kez tıp literatürüne geçecek
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Özel kreşlere devlet desteği: Vergi yok, prim desteği var
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Marmara için korkutan araştırma: 1,6 milyon kişi risk altında!
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Düzenleme Meclise geliyor! Senette sahteciliğe 'karekod' çözümü
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Akaryakıt istasyonlarında promosyon dönemi: Sistem nasıl işleyecek?
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
Faizde psikolojik sınırın altı görüldü: Konutta satış rekoru gelebilir!
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
TBMM mesaiye başlıyor: En önemli başlık Terörsüz Türkiye
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
Sarıyer Kola'nın CEO'su: Biz boykotu suistimal etmek istemedik
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti!
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
SİPER 1-D füzesi ilk kez ateşlendi
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
HSK, Yeni Atama Modeli İçin Görüş Topluyor
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Erdoğan: Sumud Filosuna selamlarımızı gönderiyoruz
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Akaryakıt promosyonlarında yeni düzenleme
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Kredi kartı ve tüketici kredilerinin toplamı açıklandı
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Bakan Uraloğlu: Hizmetlerimizi Anlatmakta Zorlandık
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Türk battaniyeleri en çok Almanları ısıttı!
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Erdoğan: Turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Beyaz et sektöründeki 13 firmaya 3,7 milyar lira ceza
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Giresun Belediye Başkanı: İşe alımların yüzde 80'i CHP'lilerden
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 11 gözaltı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Netanyahu, hedefindeki iki sosyal medya devini açıkladı
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Ormanda bozayı vuran kaçak avcılara 170 bin lira ceza
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Euro, dolar, borsa... Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
Suça Sürüklenen Çocuklara Ceza İndirimi Düzenlemesi
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yavru Vatan'da Siyonist işgal: Mermi ile değil tapu ile ele geçiriyorlar!

KKTC'deki siyonist işgali sürerken UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, bu manzaranın tüm Türk milletinin uykularını kaçırması gerektiğini belirtti. Öztürk "Sınır boylarında adeta İsrail işgaline hazırlık yapılıyor. Millet olarak uyanmak zorundayız" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Eylül 2025 07:57, Son Güncelleme : 28 Eylül 2025 08:04
Yazdır
Yavru Vatan'da Siyonist işgal: Mermi ile değil tapu ile ele geçiriyorlar!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) siyonist işgal sürüyor. Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen "turizm" adı altında yürütülen işgali yerinde gördü. Gaziveren'den başlayan ve Erenköy'e uzanan 118 kilometrelik kuzey şeridinin neredeyse tamamı İsrailli şirketlerin doğrudan ya da dolaylı işgaline girmiş durumda. Yine Geçitkale'den başlayıp Karpaz Marina'da biten 95 kilometre uzunluğundaki güney kıyısında da durum farklı değil. Yol boyu konuştuğumuz köylüler yakın zamanda tüm kıyı şeridinde Kıbrıslılara ait tek bir arazi kalmayacağını, Kuzey Kıbrıs'ın siyonistler tarafından kanlı paralarla esir alınmaya çalışıldığını belirtti.

SİYONİST KALELER YAPILIYOR

Ada genelinde İsrail işgaline en fazla dikkat çeken isimlerden Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, bu manzaranın bütün Türk milletinin uykularını kaçırması gerektiğini belirterek "Sınır boylarında adeta İsrail işgaline hazırlık yapılıyor" dedi.

Türkiye'den özellikle ilgili kurumlardan temsilcilerin Kuzey Kıbrıs'taki siyonist işgali yerinde görmelerini isteyen UBP Milletvekili Öztürk, şunları kaydetti:

Biz çok açık bir işgalle karşı karşıyayız. İlk zamanlar bize karşı çıkanlar Güney'in durumunu gördü. İsrailli yetkililer de artık açıkça 'Kıbrıs bir Yahudi adasıdır' demeye başladı. Lübnan, Golan, Batı Şeria ve Gazze'nin durumu ortada. Böyle bir vasatta kıyı boyu İsrail işgaline daha ne kadar sessiz kalınabilir. Türkiye gazetesinin haberleri şok etkisi yaptı. Bazıları topladığı arazileri satıp kaçtı ancak büyük çaplı girişimler halen devam ediyor. Artık doğrudan değil kurdurdukları 2 bine yakın paravan şirketle yeni araziler topluyorlar. Çünkü hedefleri tüm kıyı boyu Yahudi kolonileri kurmak. Bunu da belirli oranda başardılar. İnşa ettikleri siteleri kapatıp sadece Yahudilere ait yerleşim birimlerine çeviriyorlar. Bu siteler gelecekte birer Yahudi kalelerine dönüştürülecek. Millet olarak uyanmak zorundayız.

DAĞ TAŞ YAHUDİ ARAZİSİ OLDU

Yahudi sermayesinin en büyük sitelerini inşa ettiği Mehmetçik bölgesinde kasaba sakinlerinden Ali Sanatkar da Türk arazilerinin nasıl Yahudi sermayesi haline dönüştüğünü anlattı. "Bizi ellerindeki kanlı parayla esir etmeye çalışıyorlar" diyen Sanatkar, işgali şöyle özetledi:

Gözleri dönmüş biçimde buraya saldırdılar. Acı olan şey ise bizimle doğrudan muhatap olan hiçbir Yahudi yok. Burada onlarla iş birliği yapan emlakçılar, müteahhitler bizimle pazarlık ediyor. Siyonistler maşalarıyla vatanımızı işgal ediyor. Burada kurtuluş mücadelemizin sembolü olan Yıldıztepe isimli bir anıt tepemiz var. Orayı dahi satın almışlar. Sadece denize yakın bölgeler değil dağ, taş Yahudi arazisi oldu. İnsanların direnecek gücü kalmadı. Çok fazla baskı var. Birçoğu satıp kaçmakta buluyor çareyi.

KKTC VATANDAŞLIĞI VERİLMİŞ

Yine yoğun inşaat alanlarında Kaplıca kasabasında konuştuğumuz muhtar Adem Poyraz ise olayın turizm faaliyeti olmaktan çoktan çıktığını söyledi. Kendi köyü dahil bölgede tarım arazisi kalmadığını vurgulayan muhtar Poyraz, bu durumda yakın dönem buralarda hiçbir Türk'ün kalmayacağını ve binlerce kilometrelik alanın Yahudi şeridine döneceğini söyledi.

Alınan bazı tedbirler sebebiyle siyonist Yahudilere ait birçok inşaat firması tabelalarını sökmüş. Yerlerine ise Kıbrıslı şahıslar üzerine kurdurdukları paravan şirket tabelalarını asmış.

KAÇAK LİMAN İNŞA ETTİLER

Lafkoşa'da görüştüğümüz yetkililer de bu sinsi işgalin ardındaki isimlerden Simon Aykut başta olmak üzere bazılarına KKTC vatandaşlığı verildiği bilgisini paylaştı. Bir diğer önemli nokta işgalci siyonistler arasında Mossad'da aktif görev almış şahsılarında yer alıyor olması. Yahudiler tarafından yapılan inşaatların bir kısmı, Kıbrıs'taki stratejik askeri tesislere yakınlığı yanında ülkenin en önemli petrol rafinerisi ve elektrik üretim tesislerini de büyük oranda çevrelemiş durumda. Yol boyu görüntülediğimiz sayısız yeni site ve devam eden inşaatlar yanında bir de Yahudiler tarafından satın alınan ve çitlerle çevrelenmiş arazi kümeleri mevcut. Kumarhanelerin dolaylı olarak Yahudilerin yönetimine geçtiği belirtilirken siyonistlerin işgali, Esentepe mevkiinin Hayfa'ya bakan sahil kısmında kaçak liman inşasına kadar taşıdığı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber