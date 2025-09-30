2025-YDS/2 Başvuruları Başladı

2025-YDS/2 başvuruları ile ilgili önemli bilgiler adayların dikkatine sunulmuştur. 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2), 16 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 30 Eylül-8 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını 30 Eylül 2025 saat 11.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

Sınav Başvuru Süreci ve Detaylar

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2025-YDS/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemleri sırasında adayların tüm adımları eksiksiz tamamlaması önem taşımaktadır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Bağlantılar