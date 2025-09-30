Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Mobilya sektörünün köklü markalarından Derince'deki Pramo Mobilya resmen iflas etti.

Firmanın Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, mahkeme Pramo Mobilya'nın iflasına karar verdi.

Yüzlerce kişi işsiz kalacak



İflas kararıyla birlikte şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırılırken konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

Derince'deki fabrikasından yurt içi satışların yanı sıra pek çok ülkeye de ihracat yapan Pramo Mobilya, kararla birlikte tasfiye sürecine girerken yüzler çalışanı da işsiz kalacak.

Şirket ilk olarak 2024 yılında konkordatayo başvurmuş, mahkeme o tarihten bu zamana kadar firmaya darboğazdan çıkabilmesi için belli aralıklarla ek mühlet vermişti.