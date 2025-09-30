Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren, çeyrek asırlık mobilya firması "Pramo Mobilya" iflas etti. Bir süredir mali krizin içinde olan Pramo Mobilya, konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme konkordato komiserinin görevini sonlandırıp, firmanın iflasına karar verdi.
Mobilya sektörünün köklü markalarından Derince'deki Pramo Mobilya resmen iflas etti.
Firmanın Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, mahkeme Pramo Mobilya'nın iflasına karar verdi.İflas kararıyla birlikte şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırılırken konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.
Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Derince'deki fabrikasından yurt içi satışların yanı sıra pek çok ülkeye de ihracat yapan Pramo Mobilya, kararla birlikte tasfiye sürecine girerken yüzler çalışanı da işsiz kalacak.
Şirket ilk olarak 2024 yılında konkordatayo başvurmuş, mahkeme o tarihten bu zamana kadar firmaya darboğazdan çıkabilmesi için belli aralıklarla ek mühlet vermişti.