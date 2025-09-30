Iphone 17'nin çiftçi gözünden hesabı: 30 tır karpuz ya da 2 tır domates
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Başkentin bir ilçesinde su kesintisi uyarısı
Ekonomide ekim ayı ajandası yoğun geçecek
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Kocaeli'nin Derince ilçesinde faaliyet gösteren, çeyrek asırlık mobilya firması "Pramo Mobilya" iflas etti. Bir süredir mali krizin içinde olan Pramo Mobilya, konkordato talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Ancak mahkeme konkordato komiserinin görevini sonlandırıp, firmanın iflasına karar verdi.

Mobilya sektörünün köklü markalarından Derince'deki Pramo Mobilya resmen iflas etti.

Firmanın Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, mahkeme Pramo Mobilya'nın iflasına karar verdi.

İflas kararıyla birlikte şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırılırken konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Derince'deki fabrikasından yurt içi satışların yanı sıra pek çok ülkeye de ihracat yapan Pramo Mobilya, kararla birlikte tasfiye sürecine girerken yüzler çalışanı da işsiz kalacak.

Şirket ilk olarak 2024 yılında konkordatayo başvurmuş, mahkeme o tarihten bu zamana kadar firmaya darboğazdan çıkabilmesi için belli aralıklarla ek mühlet vermişti.

