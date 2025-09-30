İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı

İzmir merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, FETÖ/PDY'ye yönelik önemli bir adım atıldı. Jandarma, polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve çeşitli delillerle bağlantısı tespit edilen 35 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Operasyonun detayları ve süreci, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasının bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

Operasyonun Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

MİT Bölge Başkanlığı , Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Şüphelilerin, sözde askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları ve ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edildi.

KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen kişilere yönelik de işlem yapıldı.

Gözaltı ve Yurt Dışındaki Şüpheliler

35 şüpheli gözaltına alındı.

7 şüpheli yurt dışında bulunuyor.




