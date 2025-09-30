Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bir minibüs, aynı yöne seyreden jandarma aracına arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, jandarma aracındaki askerin olay yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.