Sumud Filosu kırmızı bölgeye giriyor. Eşlik eden İtalyan gemisinden 'sabotaj' hamlesi

Global Sumud Hareketi, İtalyan Dışişleri Bakanlığı ve donanmasına bağlı bir firkateynin filosunu sabote etmeye yönelik girişimde bulunduğunu iddia etti; filo ise görevine devam edeceğini duyurdu.

- İtalyan fırkateyni: Kırmızı bögeye girmeden önce gemiyi terk edin

Global Sumud tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'de filoyu takip eden İtalyan deniz fırkateyninin yakında bir telsiz çağrısı yaparak katılımcılara "kritik bölgeye varmadan önce" gemiyi terk etme ve karaya dönme çağrısı yapacağı bildirildiği belirtildi. Sumud Filoasu tarafından yapılan açıklamada bu yaklaşım "koruma değil, sabotaj" olarak nitelendirildi ve girişimin filonun insani amaçlı barışçı misyonunu ve moralini parçalamaya yönelik olduğu savunuldu.

"Diplomasi kılıfına bürünmüş bir korkaklık"

Global Sumud'un açıklamasında İtalya'nın tutumuna sert eleştiriler yöneltildi: "İtalya gerçekten yaşamları korumak isteseydi, İsrail'in yardımcısı gibi davranmaz; deniz filosunu Gazze'ye güvenli geçişi sağlamak ve hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için kullanırdı. Bunun altına imza atmak bile ortaklıktır."

Metinde ayrıca, filodaki gönüllülerin risklerin farkında olarak hareket ettiği, ablukayı kırma talebinin geri çekilmeyeceği ve ahlaki sorumluluğun yerine getirileceği vurgulandı.

Filonun planı ve tepki

Global Sumud açıklamasında, İtalyan donanmasının Sumud misyonunu engelleyemeyeceği; filo üyelerinin Gazze ablukasını "yasadışı" olarak nitelendirip onu kırma çabalarından vazgeçmeyeceği ifade edildi. "Filo yoluna devam ediyor. Kat ettiğimiz her deniz mili, hükümetlerin yapamadığını sıradan vatandaşların yapmak zorunda olduğunu gösteriyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, İtalyan makamlarının sessizliği ve "eşlik edip geri dönmeye zorlamasının" filonun insani amaçlarını baltaladığı iddia edildi. Global Sumud, İtalyan hükümetine "cesaretle" birlikte yol alma çağrısında bulundu.