1 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni dönem başlıyor
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 28 aydır tek hanede
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
2025-YDS/2 Başvuruları Başladı
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
TOKİ 48 ilde 509 konut ve iş yeri satacak
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Dış ticaret istatistikleri açıklandı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
İzmir Merkezli 16 İlde FETÖ Operasyonu: 35 Gözaltı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Yüksek mahkeme enflasyon kaybını hak ihlali saydı
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Jandarma Aracına Minibüs Çarptı: 2 Şehit, 1 Ölü
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Öğretmen Denetiminde Son Durum!...
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Avrupa'nın En Çok Satan 10 Otomobili Açıklandı
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

1 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 00:03
Yazdır
1 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Meclis yeni yasama yılına başlıyor

- TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

- Kurtulmuş, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak ve resepsiyon verecek.

(TBMM/14.00/13.00/19.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Üçüncü Toplantısı'na iştirak edecek.

(Brüksel)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 15. Yıl Dönümü Gala Programı'na katılacak.

(Ankara/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, "Yapay Zeka İstatistikleri-2025" bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, başkanlıkta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış ve Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.45/16.00)

2- Nice Teknik Direktörü Franck Haise ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/19.15)

3- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacakları maç öncesi The Marshall Jozef Pilsudski's Municipal Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(Varşova/19.15/20.00)

4- Legia Varşova Teknik Direktörü Edward Iordanescu ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor'u ağırlayacakları müsabaka öncesi Legia Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Varşova/16.00)

5- Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

6- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ilk haftasında; B Grubu'nda Beşiktaş Gain, Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji ise Romanya'nın U-BT takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Panevezys/Cluj-Napoca/19.00)

7- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanacak. Rize Belediyespor-Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor, Beykoz Belediyespor-Güneysu, İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji ve Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Rize/14.00/Trabzon/15.00/İstanbul/16.00/19.00/Eskişehir/16.00/Ankara/17.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasına, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçıyla devam edilecek.

(Bursa/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in dördüncü haftası, Göztepe-MC Sistem Yurdum karşılaşmasıyla başlayacak.

(İzmir/16.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber