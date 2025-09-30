Yangın ziline basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı
Kayseri'de bir ortaokulda yanlışlıkla çalınan yangın alarmının neden olduğu panikte 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Eylül 2025 15:55, Son Güncelleme : 30 Eylül 2025 16:16
Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu'nda bir öğrenci yanlışlıkla yangın ziline bastı.
Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.
İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.