Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
Küresel Sumud Filosu yüksek riskli alana girdi
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Meclis'te mesai başlıyor! Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Kasımpaşa Spor Kulübü ile birlikte 18 şirkete kayyım atandı
TÜİK: İşsizlik ağustosta yüzde 8,5'e yükseldi
Okulda akran dehşeti: Ayağına bastığı arkadaşını komalık etti
Bakan Yerlikaya açıkladı: Ehliyet yenilemede süre uzatılmayacak
Antalya BB'ye operasyon: Genel Sekreter Yardımcısı dahil 22 gözaltı
Geçen yılki tahmini tutmuştu! ABD'li bankadan 2026 asgari ücret tahmini
Maliye 'T' plakalı o araçların peşinde!
MİT koordinesinde siber casusluk operasyonu: 3 tutuklama
Önder Kahveci: Memurların Taleplerini KPDK'da Dile Getirdik
MEB verileri açıkladı: İşte Türkiye'deki öğretmen sayısı
2025-Mühendislik Tamamlama: Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı
Girişimcilere 2 milyon liraya kadar yeni destek paketi
Kurum: 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Taburcu hastalara ücretsiz ambulans hizmeti

Türkiye'de ilk kez İstanbul'da başlatılan uygulamayla kamu hastanelerinden taburcu edilen hastalar, ihtiyaç halinde doktor onayıyla ücretsiz olarak evlerine ambulansla götürülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 11:33, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 11:35
Taburcu hastalara ücretsiz ambulans hizmeti

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kamu hastanelerinden taburcu olan hastaların ihtiyaç halinde evlerine güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik yeni bir uygulama başlatıldı.

Bu kapsamda kentte bulunan 21 ambulans sadece nakil işlemleri için ayrıldı.

Uygulamayla özellikle yaşlı, hareket kısıtlılığı bulunan veya kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayamayan hastaların taburcu süreçleri kolaylaştırılıyor.

Sistem sayesinde hastaların evlerine nakilleri artık doktor onayıyla 7 gün 24 saat esasına göre ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sistem, görüntüleme, tıbbi tetkik, konsültasyon ve servis sevki işlemlerini de kapsıyor.

"7 bin 700'den fazla nakli gerçekleştirmiş durumdayız"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Türkiye'nin en büyük sağlık hizmetini sunan şehir olduklarını söyledi.

Türkiye'de üretilen sağlık hizmetinin yüzde 40'ının İstanbul'da gerçekleştiğini belirten Güner, bu nedenle buraya "dünyanın sağlık başkenti" dediklerini kaydetti.

Güner, geçen yıl yaklaşık 200 ülkeden 500 bine yakın kişinin sağlık hizmeti almak için İstanbul'u tercih ettiğini, yalnızca bu yılın ilk 6 ayında 85 milyon muayene ve 1 milyon 600 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktardı.

İstanbul'da sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat mesai kavramı olmaksızın sürdüğünü vurgulayan Güner, sistemin hiçbir şekilde kesintiye uğratılmadığını dile getirdi.

Doç. Dr. Güner, hastaneye ulaşmanın 112 Acil Sağlık sistemiyle çözüldüğünü ancak taburcu olan vatandaşların eve dönmesinde önemli bir ihtiyaç olduğunu anlattı.

Yatağa bağımlı, yeni ameliyat olmuş ya da yürüme güçlüğü yaşayan hastaların bu süreçte ciddi sıkıntı çektiğini belirten Güner, "Bu proje Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu zamandan itibaren düşünülen bir projeydi. Artık kendi sistematiğimizle vatandaşımızı ücretsiz şekilde ambulanslarla evine taşıyoruz" dedi.

Güner, uygulamanın tüm İstanbul'da uygulandığını vurgulayarak, "Uygulama yeni başlamasına rağmen 7 bin 700'den fazla nakli gerçekleştirmiş durumdayız. Biz yeni uygulamayla bu hizmeti artık ücretsiz vereceğiz" şeklinde konuştu.

Uygulamaya yoğun ilgi var

Uygulamanın yeni başlamasına rağmen yoğun ilgi gördüğünü aktaran Güner, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız bu uygulamadan çok memnun. Sağlık hizmeti alan bir hasta, tedavisini tamamladıktan sonra eve gitme noktasında sorun yaşayabiliyordu. İmmobile (yatağa bağımlı) bir hastanızı 3-4 kat yukarıya taşımak için bir ambulansa ihtiyacınız var, bu da bir masraf, bir külfet demek. Biz artık yepyeni, konforlu ambulanslarımızla vatandaşlarımızın evine ulaşmasını sağlıyoruz.

Artık hastaların hastaneden evine naklini de biz gerçekleştiriyoruz. Sadece hastaneye ulaşabilen, doktora ulaşabilen vatandaşın problemini çözmek değil, sağlığını koruması, hastaneye ulaşması, tedavisini alması ve evine gitmesi dahil vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarına çözüm buluyoruz. Hastaneye ulaşan değil, evine dönemeyen vatandaşımıza da hizmet vermeye çalışıyoruz."

"Uygulamadan çok memnun oldum"

Yeni uygulamayla evine götürülen 81 yaşındaki Sabahat Aksoy da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olduğunu anlattı.

Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildiğini dile getiren Aksoy, "Ambulansla eve geldim. Yeni uygulamadan çok memnun oldum. Evime sağ salim getirdiler" dedi.

Aksoy'un gelini Dilek Çetinci ise uygulamayı çok beğendiklerini belirterek, "Biz bu merdiveni nasıl çıkaracağız diye endişeliydik. Çok mutluyuz, iyi ki de var bu uygulama. İnşallah devam eder, herkes için yararlı olur" diye konuştu.


