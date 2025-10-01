Can Holding soruşturması: 10 şüpheliye adli kontrol kararı

Şüphelilerden AFC İthalat İhracat Turizm ve Tic. A.Ş. yetkilisi Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hacı Mustafa Kıraç, Ömer Çatal, Orhan Yüksel, Gürsel Usta, İsmail Karakuzu, Yalçın Tahiroğlu, Timur Haşhaş, Kemal Gürsel Özyar, Selçuk Yeşiltaş ve Çiğdem Yılmaz'ın savcılıkta ifadeleri alındığı sırada emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüpheli 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

