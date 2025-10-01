5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'nin Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendireceğini ve gelecekte bu sistemin yapı taşı olacağını belirterek, "Hedefimiz, ülkemizi yerli 5G teknolojileri üreten ve bunları küresel pazarda kullandıran bir teknoloji üssüne dönüştürmek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale ilanının Resmi Gazete'nin 31 Ağustos 2025 tarihli sayısında yayımlandığını, söz konusu ihalenin 16 Ekim'de Ankara'da yapılacağını söyledi.

5G'nin sadece daha hızlı bir bağlantı olmadığına işaret eden Uraloğlu, bu teknolojinin aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir, daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı olacağını ve ülkenin bu alandaki ekosistemini güçlendireceğini bildirdi.

Uraloğlu, 5G'nin ülke genelinde hizmete sunulması için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, Türkiye'nin bu teknolojiye geçmenin yanı sıra 6G'de söz sahibi olmak için yatırımlar yaptığını, bu alandaki çalışmalar için patentler alındığını anlattı.

"Ülkemizi iletişim teknolojisinde daha ileri götürmek için çalışacağız"

Türkiye'nin iletişim teknolojilerinde ileri bir seviyede olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Sadece 5G üzerine çalışmakla yetinmiyoruz, 5G ve ötesi için de plan ve projelerimizi hazırlıyoruz. Tüm kurumlarımızla ülkemizi iletişim teknolojisinde daha ileri götürmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uraloğlu, 5G altyapısında Türkiye'nin yerli ürünlerinin kullanımına öncelik verileceğini belirterek, yerlilik ve millilik oranlarının bu teknolojiyle artırılacağını dile getirdi.

Türkiye'deki tüm kurum ve kuruluşların yerli 5G teknolojileri geliştirme konusunda gerekli tüm adımları kararlılıkla attığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi ile baz istasyonları ve çekirdek şebeke bileşenlerinin ülke içinde üretilmesini amaçlıyoruz. Yüzde 60'a varan oranda yerli ürün, yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece yerli üretimi teşvik etmiş olacağız. Ayrıca teknolojide dışa bağımlılığı azaltacağız ve ülkemizin cari dengesine katkı sağlayacağız. Hedefimiz, ülkemizi yerli 5G teknolojileri üreten ve bunları küresel pazarda kullandıran bir teknoloji üssüne dönüştürmek.

Uraloğlu, bu adımlarla hem dışa bağımlılığı azaltmayı hem de siber güvenliği artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Birçok sektöre yenilikçi fırsatlar sunacak"

5G teknolojisinin, dijital dönüşümün temelini oluşturan ve birçok sektöre yenilikçi fırsatlar sunan gelişmiş bir iletişim altyapısı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Sunduğu yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesi sayesinde 5G, sadece bireysel kullanıcıların deneyimini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda akıllı şehirler, Endüstri 4.0, sağlık hizmetleri ve otonom araçlar gibi alanlarda çığır açıcı uygulamaların önünü açar. 5G teknolojisi geleceğin dijital ekosisteminin yapı taşıdır. Bu teknolojinin etkin ve bilinçli kullanımı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın yanı sıra bireylerin ve kurumların verimliliğini artırarak toplumun geneline önemli faydalar sağlayacak. Türkiye'nin bu sürece aktif katılımı, teknolojik ilerlemeyi hızlandıracak ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü artıracak."

Uraloğlu, 5G teknolojisinin enerjiyi de daha verimli kullanacağını, bu sayede daha uzun pil ömrü ve sürdürülebilir kablosuz iletişim vadettiğini söyledi.

Türkiye'nin 5G yolculuğuna yıllar önce başladıklarını ve artık bu dönüşümü hızlandırarak, kullanıcıları geleceğe hazırladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BTK tarafında da çalışmalar hız kazandı. 5G'nin tüm aşamalarının milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu hedefle BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor. 5G teknolojisiyle eğitimden sağlığa, sanayiden eğlenceye kadar her alanda sınırları kaldıran, düşük gecikme süresiyle anlık veri iletişimi sağlayan yeni bir çağa adım atacağız. 5G'nin sunacağı yüksek hızlar, kapasite ve verimlilik, ülkemizin teknoloji ekosistemine de katkı sağlayacak."