Paris'ten yola çıkan Orient Express, yılın ikinci seferi için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması
İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'na 10 dakika mesafede
İsrail donanması Küresel Sumud Filosu'na 10 dakika mesafede
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Doğu Akdeniz'deki sondaj gemileri geri çekildi mi?
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Yerli uçan araba AirCar ön siparişe açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Esnafın müşteriyle buluşma adresi: EsnafaCanVer.com açıldı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
Evlenecek çiftler dikkat! Gelir şartı yükseldi, başvurular başladı
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
O ilde hız denetiminde yeni dönem: Radar yerleri tek tek açıklandı!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
Yüksek komisyonlara karşı esnaftan hamle: Yemek fiyatları düşecek!
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
DMM, Cem Küçük'ün 'Erdoğan bilgilendirilmedi' iddiasını yalanlandı
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
Adalet Bakanı Tunç: CHP'nin Meclis'e gelmemesi saygısızlık
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
5G Türkiye'nin dijital ekosistemini güçlendirecek
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
Ankara'da denetim: 3 tonun üzerinde bozuk ürün imha edildi
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
YÖK Başkanı Açıkladı: Başarılı Olanlar Erken Mezun Olacak
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
İstanbul'da evlenen 4 bin çifte faizsiz kredi desteği verildi
LPG'ye Zam Bekleniyor
LPG'ye Zam Bekleniyor
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Kemal Memişoğlu: Şişmanların yüzde 25'i obez
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Meteoroloji uyardı: Bölge bölge yağış ve sıcaklık tahminleri
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
Yeni doğum düzenlemesi yolda: Anneye 25 hafta, babaya 15 gün izin
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
3. köprüden geçecek tren için temel atılıyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Uzmanı uyardı: Hafta sonu üç büyükşehirde yağış bekleniyor
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Türk-İş açıkladı: Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Başkentte su kesintisi: İşte su verilemeyecek mahalleler!
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Elektrik ve doğal gaza zam olmayacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Çeyrek asırlık mobilya firması iflas etti! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Ana sayfaHaberler Dünya

Paris'ten yola çıkan Orient Express, yılın ikinci seferi için İstanbul'da

Paris'ten hareket eden ve sabah saatlerinde Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tarihi Venice Simplon Orient Express treni, yılın ikinci seferi için İstanbul Bakırköy Garı'na ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ekim 2025 19:58, Son Güncelleme : 01 Ekim 2025 20:13
Yazdır
Paris'ten yola çıkan Orient Express, yılın ikinci seferi için İstanbul'da

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Romanya'nın kasabası Sinaia ve başkenti Bükreş ile Bulgaristan'ın Varna şehrinin ardından İstanbul'a ulaştı.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye giriş yapan Venice Simplon Orient Express treni 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket ederek aynı gün 23.30'da Kapıkule'den çıkış yapacak ve konuklarını Paris'e götürecek.

Paris-İstanbul arasında düzenlenen nostaljik tren seyahat imkanı sunan Venice Simplon Orient Express treni toplam 16 vagondan oluşuyor ve nostaljik tren yolculuğu seyahat tutkunları tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor.

- "Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı"

Yolculardan Helen Carter, gazetecilere, Venice Simplon Orient Express'in güzel bir trende harika bir yolculuk yaptıklarını belirterek, trendeki personelin yolculara çok özen ve ilgi gösterdiğini söyledi.

Seyahat boyunca zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapıldıklarını aktaran Carter, "Size harika bir şekilde bakıyorlar. Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı. Daha önce küçük bir yolculuk için bu trene binmiştik. Bu sefer Paris'ten İstanbul'a ikonik bir yolculuk yapmak istedik. Nefes kesici bir yolculuktu. Harika zaman geçirdik." şeklinde konuştu.

Carter, yolculuklarını İngiltere'nin Galler bölgesinden başladıklarını ifade ederek, "Dokuz ülke gezdik. Bazen uyanınca hangi ülkede olduğunu unutuyorsun. Bu yüzden hangi gün olduğunu ve hangi ülkede olduğunu sürekli kendimize hatırlatıyoruz. Harika bir şeydi." diye konuştu.

- "İstanbul'u keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Philip Carter ise hayatta en az bir kez yaşanılması gereken bir deneyim olduğunu ifade ederek, çok sayıda seyahat düzenlendiğini ama kendilerinin ikonik Paris-İstanbul seyahatini yapmak istediklerini dile getirdi.

Carter, personelin olağanüstü olduğunu belirterek, "Bu insanlar size harika bir hizmet sunuyorlar. Tren muhteşem, ama personel olmasa deneyiminizin sadece yarısını yaşayabilirsiniz. İstanbul'u keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birkaç günlüğüne buradayız. İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu keşfetmeyi ve belki tekrar gelmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber