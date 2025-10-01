Muvazzaflığa geçişte yeni dönem: Sınav ve disiplin şartları değişti

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe göre muvazzaflığa geçiş sınavları artık üç aşamada gerçekleştirilecek: yazılı, fiziki yeterlilik ve mülakat.

Başarı sıralaması; yazılı sınavın yüzde 55'i, fiziki yeterlilik testinin yüzde 15'i ve mülakatın yüzde 30'u esas alınarak yapılacak.

Yazılı sınavda genel kültür ve meslek bilgisi soruları yer alacak. Fiziki yeterlilikte şınav, mekik ve 3 bin metre koşudan en az 50 puan alınması, ortalamanın ise 60 olması gerekecek. Mülakatta adayların, 100 üzerinden en az 70 puan alması zorunlu olacak.

Disiplin cezaları, görevden uzaklaştırma ve soruşturma süreçleri muvazzaflığa geçiş için engel teşkil edecek. Başarı puanı hesaplanırken sicil notu ortalaması ve mükafat puanları da eklenecek, disiplin cezaları ise puandan düşülecek.

Komando kursunu başarıyla tamamlayanlara ek puan, terörle mücadelede malul olup göreve devam eden personele ise ilave 10 puan verilecek.

Yeni düzenlemeye göre, son bir yılda 10 disiplin cezası puanı alan, son üç yılda 20 ceza puanına ulaşan, hakkında meslekten çıkarma cezası gerektiren soruşturma süren veya görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel, muvazzaflığa geçirilemeyecek.

Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ile Milli Savunma Bakanı yürütecek.

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Mesleki sınav: Muvazzaflığa geçişte yapılacak yazılı sınavı, mülakat sınavı ile fiziki yeterlilik ve değerlendirme testini,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 - Muvazzaf subaylığa geçişle ilgili şartlar şunlardır:

a) Muvazzaf subaylığa geçiş başvuru şartları şunlardır:

1) Yedinci fiili hizmet yılına başlamış veya on ikinci fiili hizmet yılını bitirmemiş olmak.

2) Muvazzaf subaylığa geçmek istediğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.

3) Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.

4) Muvazzaf subaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi (EK-C) ile belirlenmiş olmak.

5) Kuvvet komutanlıkları için ilgili kuvvet komutanlığının talep ve görüşleri esas alınarak Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak.

6) Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında sınıf ve branşları için gösterilen kontenjan dahilinde olmak.

7) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde aranan sağlık niteliklerini haiz olmak.

b) Mesleki sınavlar ve değerlendirilme esasları şunlardır:

1) Muvazzaf subaylığa geçiş sınavları yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile mülakat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılır.

2) Yazılı sınav, genel kültür konularını ve meslek bilgisi konularını içerir. Yazılı sınavda asgari puan ve meslek bilgisi sorularının sınıflara/branşlara göre dağılım oranları ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Yazılı sınav diğer kamu kurum ve kuruluşlarına veya üniversitelere yaptırılabilir.

3) Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinden başarılı sayılmak için adayın, yüz tam puan üzerinden şınav, mekik ve üç bin metre koşu testlerinin her birinden en az elli puan alması ve bu testlerden alınan puanların aritmetik ortalamasının en az altmış puan olması gerekir. Sağlık sorunu nedeniyle herhangi bir teste katılamayacağı, yetkili hastane tarafından verilen ve en az üç doktor tarafından onaylanmış heyet raporu ile tespit edilen personelin değerlendirmesi iki test üzerinden yapılır. Bu durumda, herhangi birinden alınan notun en az elli olması ve iki testten alınan notların ortalamasının en az altmış olması gerekir. İki veya daha fazla teste herhangi bir nedenle katılamayan personel başarısız sayılır. Salgın, deprem, seferberlik gibi olağanüstü durumlarda heyet raporu aranmaz ve sağlık kurumları tarafından verilen raporlar ile kurum tabibi tarafından yapılan değerlendirmeler geçerli sayılır.

4) Mülakat heyetinde yer alacak Başkan ve üyeler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Aday sayısına bağlı olarak birden fazla heyet teşkil edilebilir. Heyet, biri başkan olmak üzere en az üç, en çok beş kişiden oluşur. Üyeler arasında adayların statü ve sınıf/branşına uygun nitelikte üye bulundurulabilir. Heyette ihtiyaç halinde, idari hususlardan sorumlu ve oy hakkı olmayan raportör de yer alabilir. Raportör herhangi bir statü ve/veya rütbeden personel olabilir.

5) Mülakatta adaylar yüz tam puan üzerinden, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı için ayrı ayrı düzenlenen EK-Ç'deki formlara göre değerlendirilir. Her üyenin birbirinden bağımsız olarak takdir ettikleri notların ortalaması alınarak adayın mülakat sınav notu belirlenir. Mülakat sınavına katılan adayın asgari yetmiş puan almış olma şartı aranır.

6) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notu, yazılı sınav notunun %55'i, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde alınan notun %15'i ve mülakat sınav notunun %30'unun toplamına, sicil notu ortalaması ile EK-D'deki çizelgeye göre hesaplanan mükafat puanının eklenmesi ve ilgisine göre; 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesi veya 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puanın ceza puanı olarak düşülmesi ile belirlenir. Bu nota komando temel kursunu başarı ile tamamlayanlar için üç puan, komando ihtisas kurslarını başarı ile tamamlayanlar için ayrıca iki puan daha ilave edilir. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden personele bu puanlar haricinde ilave on puan verilir.

7) Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testine katılmasına engel durumu olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen harp/vazife malulü adaylar ile hamile olduğu tek hekim raporu ile tespit edilen adaylar için yazılı sınavda aldığı puanın %63'ü ile mülakatta aldığı puanın %37'si dikkate alınarak (6) numaralı alt bentte belirtilen esaslar doğrultusunda başarı sıralamasına esas değerlendirme notu hesaplanır.

8) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notlarının eşitliği halinde, önce yazılı sınav notu yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde sicil notu ortalaması yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde fiili hizmet süresi daha fazla olana ve bunun da eşit olması halinde ise kıdem sırası önde olana öncelik tanınır.

c) Muvazzaf subaylığa geçirilmeye engel haller şunlardır:

1) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam dört defa veya daha fazla disiplin cezası alan sözleşmeli subaylar muvazzaf subaylığa geçirilemezler.

2) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son üç yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alan sözleşmeli subaylar muvazzaf subaylığa geçirilemezler.

3) Hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma ya da silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren disiplinsizliklerden dolayı adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma yapılıyor olan sözleşmeli subaylar muvazzaf subaylığa geçirilemezler.

4) Herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanıyor olan veya tutuklu bulunan sözleşmeli subaylar muvazzaf subaylığa geçirilemezler."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 - Muvazzaf astsubaylığa geçiş ile ilgili şartlar şunlardır:

a) Muvazzaf astsubaylığa geçiş başvuru şartları şunlardır:

1) Dördüncü fiili hizmet yılına başlamış veya on ikinci fiili hizmet yılını bitirmemiş olmak.

2) Muvazzaf astsubaylığa geçmek istediğini belirten dilekçe ile ilk amirine müracaat etmek.

3) Başvurduğu yıla kadar almış olduğu sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %90 veya daha fazlası olmak.

4) Muvazzaf astsubaylığa geçmesinin uygun olduğu sıralı sicil amirlerince düzenlenecek nitelik belgesi (EK-C) ile belirlenmiş olmak.

5) Kuvvet komutanlıkları için ilgili kuvvet komutanlığının talep ve görüşleri esas alınarak Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak.

6) Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel temin ve yetiştirme planlarında sınıf ve branşları için gösterilen kontenjan dahilinde olmak.

7) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde aranan sağlık niteliklerini haiz olmak.

b) Mesleki sınavlar ve değerlendirilme esasları şunlardır:

1) Muvazzaf astsubaylığa geçiş sınavları yazılı sınav, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ile mülakat sınavı olmak üzere üç aşamalı yapılır.

2) Yazılı sınav, genel kültür konularını ve meslek bilgisi konularını içerir. Yazılı sınavda asgari puan ve meslek bilgisi sorularının sınıflara/branşlara göre dağılım oranları ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Yazılı sınav diğer kamu kurum ve kuruluşlarına veya üniversitelere yaptırılabilir.

3) Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinden başarılı sayılmak için adayın, yüz tam puan üzerinden şınav, mekik ve üç bin metre koşu testlerinin her birinden en az elli puan alması ve bu testlerden alınan puanların aritmetik ortalamasının en az altmış puan olması gerekir. Sağlık sorunu nedeniyle herhangi bir teste katılamayacağı, yetkili hastane tarafından verilen ve en az üç doktor tarafından onaylanmış heyet raporu ile tespit edilen personelin değerlendirmesi iki test üzerinden yapılır. Bu durumda, herhangi birinden alınan notun en az elli olması ve iki testten alınan notların ortalamasının en az altmış olması gerekir. İki veya daha fazla teste herhangi bir nedenle katılamayan personel başarısız sayılır. Salgın, deprem, seferberlik gibi olağanüstü durumlarda heyet raporu aranmaz ve sağlık kurumları tarafından verilen raporlar ile kurum tabibi tarafından yapılan değerlendirmeler geçerli sayılır.

4) Mülakat heyetinde yer alacak Başkan ve üyeler ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığınca belirlenir. Aday sayısına bağlı olarak birden fazla heyet teşkil edilebilir. Heyet, biri başkan olmak üzere en az üç, en çok beş kişiden oluşur. Üyeler arasında adayların statü ve sınıf/branşına uygun nitelikte üye bulundurulabilir. Heyette ihtiyaç halinde, idari hususlardan sorumlu ve oy hakkı olmayan raportör de yer alabilir. Raportör herhangi bir statü ve/veya rütbeden personel olabilir.

5) Mülakatta adaylar yüz tam puan üzerinden, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı için ayrı ayrı düzenlenen EK-Ç'deki formlara göre değerlendirilir. Her üyenin birbirinden bağımsız olarak takdir ettikleri notların ortalaması alınarak adayın mülakat sınav notu belirlenir. Mülakat sınavına katılan adayın asgari yetmiş puan almış olma şartı aranır.

6) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notu, yazılı sınav notunun %55'i, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde alınan notun %15'i ve mülakat sınav notunun %30'unun toplamına, sicil notu ortalaması ile EK-D'deki çizelgeye göre hesaplanan mükafat puanının eklenmesi ve ilgisine göre; 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesi veya 7068 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puanın ceza puanı olarak düşülmesi ile belirlenir. Bu nota komando temel kursunu başarı ile tamamlayanlar için üç puan, komando ihtisas kurslarını başarı ile tamamlayanlar için ayrıca iki puan daha ilave edilir. 3713 sayılı Kanun kapsamında malul olup göreve devam eden personele bu puanlar haricinde ilave on puan verilir.

7) Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testine katılmasına engel durumu olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen harp/vazife malulü adaylar ile hamile olduğu tek hekim raporu ile tespit edilen adaylar için yazılı sınavda aldığı puanın %63'ü ile mülakatta aldığı puanın %37'si dikkate alınarak (6) numaralı alt bentte belirtilen esaslar doğrultusunda başarı sıralamasına esas değerlendirme notu hesaplanır.

8) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notlarının eşitliği halinde, önce yazılı sınav notu yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde sicil notu ortalaması yüksek olana, eşitliğin devam etmesi halinde fiili hizmet süresi daha fazla olana ve bunun da eşit olması halinde ise kıdem sırası önde olana öncelik tanınır.

c) Muvazzaf astsubaylığa geçirilmeye engel haller şunlardır:

1) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son bir yıl içinde on disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam dört defa veya daha fazla disiplin cezası alan sözleşmeli astsubaylar muvazzaf astsubaylığa geçirilemezler.

2) En son alınan disiplin cezasının kesinleştiği tarihten geriye doğru son üç yıl içinde yirmi disiplin cezası puanı veya en az iki farklı disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alan sözleşmeli astsubaylar muvazzaf astsubaylığa geçirilemezler.

3) Hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma ya da silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren disiplinsizliklerden dolayı adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma yapılıyor olan sözleşmeli astsubaylar muvazzaf astsubaylığa geçirilemezler.

4) Herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanıyor olan veya tutuklu bulunan, sözleşmeli astsubaylar muvazzaf astsubaylığa geçirilemezler."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin EK-C'sinde yer alan "Muvazzaf Subaylığa Geçirilecek Sözleşmeli Subaylara İlişkin Nitelik Belgesi" ile "Muvazzaf Astsubaylığa Geçirilecek Sözleşmeli Astsubaylara İlişkin Nitelik Belgesi" ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe ekteki ekler eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı yürütür.

