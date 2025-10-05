Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığına otobüslerle getirilen aktivistlerden Türk olanlar burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bilgi sahibi olarak ifade verdi.

Türk vatandaşı olmayan aktivistlerden bazılarının da suçun uluslararası suç kapsamında kalması nedeniyle isteğe bağlı olarak ifadelerine başvuruldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan aktivistler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığından ayrıldı.

Evleri İstanbul'da olan aktivistlerin ailelerinin yanına döndüğü, burada kalacak yeri olmayanların da İstanbul Valiliğinin ayarladığı otellerde konaklayacağı öğrenildi.

Bu arada, kontrolün ardından durumları takip edilmek üzere hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden 2'si taburcu edildi.