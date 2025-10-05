Alkollü sürücü bariyerlere çarpıp kaçtı, 58 bin TL ceza yedi

Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Yeni düzenleme yolda: Nafaka alanlar da 65 yaş aylığı alabilecek
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Çocuk suçlulara verilen cezalarda artış: Katile indirim yok!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Elektrik faturalarına düzenleme: Kademe oranı düşürülüyor!
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Türkiye'nin 'kuduz' ayıbı! Yılda 500 bin kişi aşı oluyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Ev içi şiddet büyüyor: Zorbalar vahşeti sergilemekten çekinmiyor
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler ifade verdi
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
İsrail'den eve hava saldırısı: 7'si çocuk 17 kişi ölü, 40 yaralı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
İsrail, küçük Greta'yı dövüp saçlarından sürükledi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Alkollü sürücü bariyerlere çarpıp kaçtı, 58 bin TL ceza yedi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazası ucuz atlatıldı, sürücüye 58 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2025 09:32, Son Güncelleme : 05 Ekim 2025 09:33
Yazdır
Alkollü sürücü bariyerlere çarpıp kaçtı, 58 bin TL ceza yedi

Olay Pazarcı Mahallesi Uluhendek Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre köprü çalışması nedeniyle kapatılan yolda bulunan bariyerlere, Ahmet O. idaresindeki 07 AIY 244 plakalı TOFAŞ marka otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde yakalandı. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.56 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ahmet O. gözaltına alınırken, alkollü araç kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 58 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber