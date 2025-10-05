Asansör boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti

Kartal'ın cenazesi önce Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi işlemleri için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir binada tadilat çalışması yapan Mehmet Kartal (52), 4. kattan asansörle aşağı inmek istedi. Asansörü çağırdığını zannederek kapıyı açan talihsiz usta, asansörün o katta olmadığını fark etmeyerek boşluğa düştü.

