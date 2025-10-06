Emlak ilanlarında fahiş artışa 172 milyon TL ceza
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Düzce'de evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Konuralp ilçesinde yaşayan bir genç, evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. 29 yaşında olduğu öğrenilen gencin cansız bedeni morga kaldırılırken, olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.

Haber Giriş : 06 Ekim 2025 08:54, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 08:55
Düzce'de evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Üniversiteden mezun olup Düzce'de çalışmaya başlayan 29 yaşındaki G.E., Konuralp ilçesindeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.'nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu belirtildi.

Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

