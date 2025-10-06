Düzce'de evde başından silahla vurulmuş halde bulundu

Üniversiteden mezun olup Düzce'de çalışmaya başlayan 29 yaşındaki G.E., Konuralp ilçesindeki evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı inceleme sonucu G.E.'nin kendisini silahla vurarak intihar ettiği ve olayda kullandığı silahın ayağının dibinde olduğu belirtildi.

Gencin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.