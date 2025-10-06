Otomobilin çarptığı eski muhtar hayatını kaybetti
Kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında eski muhtar otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2025 10:20, Son Güncelleme : 06 Ekim 2025 10:22
Afyonkarahisar'da M.E. idaresindeki araç, İkiler istikametinden Akcan Parkı yönüne seyir halindeyken yol kenarında yürüyen Mevlüt İnceer'e çarptı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnceer'in yaşamını kaybettiğini belirledi.
İnceer'in cenazesi
yapılan incelemelerin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
MUHTAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Öte yandan, kazada yaşamını yitiren İnceer'in önceki dönemlerde ilçede muhtarlık yaptığı öğrenildi.