Eğitimi sanatla buluşturan 'Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi' açıldı

Törene, Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları, Eğitim-Bir-Sen Ankara şube yönetimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler, çok sayıda davetli ile basın mensubu katıldı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuşmasında, Eğitimciler Birliği Sendikası'nın kuruluşundan bu yana geçen 33 yılda, hak, emek ve özgürlük mücadelesi yürüttüklerini, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarını koruma konusunda ter döktüklerini ifade etti.

Kamu görevlilerinin hakları için mücadele yürütürken bir yandan da hayatın her alanında varlık gösteren bir emek hareketi olduklarını vurgulayan Yalçın, "Çünkü Akif İnan gibi bir münevverin kurduğu teşkilatız." dedi.

Eğitim-Bir-Sen olarak geleneksel hale getirdikleri eğitim temalı kısa film ve fotoğraf yarışmalarının sadece sanatsal etkinlikler değil aynı zamanda insan ortak paydasında buluşmayı sağladığını anlatan Yalçın, bu yarışmaların nefret söylemine karşı kardeşliği öne çıkaran bir platforma dönüştüğünü de söyledi.

Yalçın, insanlığın varoluş mücadelesi verdiği ve soykırımların yaşandığı bir çağda kimsesizlerin sesi, mazlumların sözcüsü, adaletin ve emeğin savunucusu olma misyonunu yerine getirmeye çalıştıklarını, bu anlamda sanatın evrensel dilini son derece önemsediklerini kaydetti.

Yalçın, dünyanın dört bir yanında bu sorumluluğu omuzlayan, sanatını insanlık için bir direniş biçimine dönüştüren, eserleriyle hakikati haykıran, erdemin ve vicdanın temsilcisi sanatçılar da bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf yarışmasının bu yıl sekizincisini, uluslararası kısa film yarışmasının da dokuzuncusunu düzenlediklerini aktaran Yalçın, yarışmalara her yıl artan bir ilgi bulunduğunu söyledi.

"Nehirden denize, Filistin özgür olana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların üzerinden 2 yıl geçtiğini anımsatan Yalçın, Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını kaydetti.

Yalçın, Filistin halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi verdiğini dile getirerek, dünyanın her yerinde farklı insanların Filistin ortak paydasında meydanları doldurduğunu söyledi.

Sumud Filosu ile yola çıkan aktivistlerin canlarını ortaya koyarak onurlu bir yolculuğun başlangıcını yaptıklarını ifade eden Yalçın, şimdi ise Özgürlük Filosu'nun yola çıktığını dile getirdi.

Dünyadaki vicdan sahiplerinin sınırları zorladığını aktaran Yalçın, "Bizler Gazze'nin sesi olmak, bu cesur girişimlere katkı sunmak, insan onur ve haysiyetine sahip çıkmak için varız. Bir kez daha haykırıyoruz: Nehirden denize, Filistin özgür olana kadar mücadelemiz devam edecek. Bu konuda kesintisiz olarak meydanları boş bırakmamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Gazze'de eğitim hakları elinden alınan öğrenciler, çocuklar başta olmak üzere mesleğini icra edemez duruma gelen öğretmenlerin, kapanan üniversitelerin ve Gazze'de hayatın durmasının, sağlık alanının tamamen iflas etmesinin aslında insanlığın vicdanını kanattığını ve insanlığın toptan harekete geçmesine de vesile olduğunu vurgulayan Yalçın, Türkiye'de 7'den 77'ye herkesin Gazze konusunda hassas olduğunu söyledi.

Çocukların İsrail destekçisi ürünleri boykot etmesinin de önemine işaret eden ve bu konuda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de teşekkür eden Yalçın, şunları söyledi:

"Eğitim öğretim yılının başında bir dakikalık saygı duruşuyla beraber bir duyarlılık oluşturduğu gibi, Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi dersiyle insanların bilincinin uyanmasına katkı sundu. Bu gittikçe bir tavra dönüştü ve okullarda çocuklar 'kantinde boykot ürünü var mı' diye doğal denetim yapıyorlar. Bu çok kıymetli, bazıları bunları tehlike görerek eleştiren, bu konuda yanlış yerde tutum alan, konum alanlar oldu. Onlara aldırmamak lazım. İnsanlığın imtihanda olduğu bir zeminde insan onur ve haysiyetine sahip çıkanların yanında olmak gerekiyor."

Bir ilkokulun öğrencilerinin, boykot edilen bir dondurma firmasının kamyonunu ıslıklarla protesto ettiği sürecin umudu çoğaltan bir tablo olduğunu anlatan Yalçın, "Gazze, Filistin konusu bir inanç konusu olmasının ötesinde bir insanlık konusu ve insanlığın imtihanda olduğu bir zeminde herkesin duyarlılık göstermesi gereken bir konu." diye konuştu.

Bu yıl en fazla orman yangınının yaşandığı bir yıl olduğunu dile getiren Yalçın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ateşe karşı olağanüstü bir mücadele verdiğini kaydetti.

Yalçın, orman yangınlarından hasar gören bölgelerin yeniden yeşillenmesi konusunda ortaya koyulan çabayı da takdirle karşıladıklarını söyledi.

Sergiye, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği, eğitim hakları elinden alınan Gazzeli çocukların fotoğraflarından oluşan seçkinin de dahil edildiğini ifade eden Yalçın, Anadolu Ajansı'na iş birliği için teşekkür ederek, "Bu fotoğraflar yalnızca birer sanat eseri değil aynı zamanda insanlığın vicdanına tutulmuş aynalardır." dedi.

Yalçın, sergi açılışına katılan yarışmanın çok önemli aşamalarını yürüten kıymetli jüri üyelerine de emekleri için teşekkürlerini sundu.

Sergi salonunun tahsili konusunda TCDD'de ve ATG yöneticilerine de teşekkürlerini sunan Yalçın, medya ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısının şahsında koordinasyonda bulunan tüm ekibe ayrı ayrı teşekkür etti.

8. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf ve Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film yarışmalarının yeni dönem başvurularının Ocak ayına kadar süreceğini belirten Yalçın, fotoğraf ve sinema sanatına ilgi duyan sanatseverleri yarışmaya katılmaya davet etti.

"İnsanlık onuruna sahip çıkan Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen'e teşekkür ediyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasında, "Bugün dünyada insan hakları ihlallerinden, savaşlardan, temel hak ve hürriyetlerin göz ardı edildiği bir düzenden bahsediyorsak bunda biz eğitimcilerin çok büyük payı var." diye konuştu.

Katıldığı uluslararası toplantılarda, diğer ülke Milli Eğitim Bakanlarına yönelik, eğitimde gündelik tartışmaların gündeme alındığını ve saatlerce, günlerce bunların tartışıldığını dile getiren Tekin, şunları söyledi:

"Fakat bunları yaparken sanki asli işlevimiz olan bir hususu göz ardı ediyoruz. O da şu; devletin ve devletin verdiği hizmetlerin varlık gerekçesi olan insan onurunu, insan haysiyetini, temel insan haklarını güvence altına alacak bir yaşanabilir dünya oluşturmak eğitim sektöründe olan bizlerin ana işlevi. Her ne hikmetse bunu unuttuk, bunu ihmal ediyoruz, dünya barışına, dünyada insan haklarına hizmet edecek bir eğitim sistemi için neler yapabiliriz sorusunu cevaplamayı ikinci plana bıraktık, tali meseleleri tartışmaya başladık, asli misyonumuzu ihmal etmeye başladık. Eğer biz asli misyonumuz olan insan haklarını, barışı, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri önceleseydik bugün dünyada savaşlar, bugün dünyada İsrail'in uyguladığı vahşete karşı büyük bir sessizlik olmazdı. Demek ki biz asli işlevimize geri dönmek durumundayız. Onu ihmal etmeden eğitim öğretim sistemimizi buna göre dizayn etmek durumundayız."

Bu perspektiften bakıldığında Eğitim-Bir Sen'in, genel anlamda Memur-Sen'in etkinliğinin çok önemli olduğunu, eğitim camiasına bu sergi ile öncelikli işlerin hatırlatıldığını belirten Tekin, asıl yapılması gerekenin, insanların birbirlerinin hürriyetine saygı duyduğu, barışı, demokrasiyi öncelediği bir düzenin hep beraber inşa edilmesi olduğunu vurguladı.



Müfredattaki düzenlemeleri hayata geçirdiklerinde, dünya barışına da hizmet etmiş olacaklarını dile getiren Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuda bir adım attıklarını, geçen eğitim öğretim yılının başında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla tüm programları revize ettiklerini anımsattı.

Tekin, bunu yaparken iki işlevi aynı anda yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bir tanesi eğitimde modern metodolojileri, teknolojileri ve yaklaşımları hayata geçirmek. İkincisi de herkese insan olduğumuzu, hepimizin yek değerinin temel hak ve hürriyetlerine

saygı duymak zorunda olduğumuzu, hepimizin dünyanın neresinde olursa olsun bir insan

hakları ihlali varsa buna karşı tepkimizi koymamız gerektiğini Genel Başkan Ali Yalçın'ın okullarımızdaki boykotlardan bahisle söylediği gibi gerektiğinde boykot yapmamız gerektiğini müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Müfredatımızın odağında insan, insana saygı ve insan onuru var ve bundan dolayı da gurur duyuyorum. Bu konuda bize destek olan öğretmen arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Tekin, kendisinin yıllardır "Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması", "Türkiye'de inanç ve ibadetler üzerindeki yasaklamaların kaldırılması" ve "Filistin'e özgürlük" konularındaki protestolara katıldığını ve bunlarla yetiştiğini belirtti.



İsrail'in tüm dünyayı kendisine hizmetkar yapmak için gözünü kırpmadan vahşetle saldırılar düzenlediğini aktaran Bakan Tekin, Gazze'de çoğu sivil, çocuk, 60 binin üzerinde insanın vefat ettiğini ifade etti.

"İnsanlık onuruna saygı gösteren faaliyetleri için Memur-Sen'e, Eğitim-Bir-Sen'e teşekkür ediyorum"

Sendikacılığın, insan onuru ve haysiyetini ilgili meslek dalında çalışanlar başta olmak üzere savunan bir meslek birliği olduğuna işaret eden Tekin, insanlık onuruna saygı gösteren hassasiyet ve faaliyetleri için Eğitim-Bir-Sen'e ve Memur-Sen'e teşekkür etti.

Bakan Yumaklı'dan Eğitim-Bir-Sen'e teşekkür

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Sergisi'ni hazırlayanlara, katılanlara, jüri üyelerine ve Eğitim-Bir-Sen'e teşekkür etti.

Yumaklı, sergiye İsrail'in işgali altındaki Gazze'de Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği eğitim hakları ellerinden alınan çocukların fotoğraflarından oluşan özel seçkinin dahil edilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Sergide yer alan Gazze'de eğitim temalı fotoğraf seçkisinin Gazze'yi hem hafızalara hem de kayıtlara geçirme anlamında önemine işaret eden Yumaklı, olayların başladığı andan itibaren canını ortaya koyarak bütün dünya insanlarını bilgilendirmek için, haber vermek için çalışan Anadolu Ajansı başta olmak üzere bütün gazetecilere teşekkürlerini sundu, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi, güçlü olmamız gerekir, bir olmamız gerekir, iri olmamız gerekir, diri olmamız gerekir ki bizim ülkemizle alakalı, bizim milletimizle alakalı tahayyülde bulunanlara onların hak ettiği şekilde cevapları verebilelim." diye konuştu.

Gazze'deki soykırımı ülke ve millet adına lanetleyen Yumaklı, "İnşallah en kısa zamanda akan kan sona ersin." dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genel Başkanımız Ali Yalçın, katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından Bakanlar Tekin ve Yumaklı ile Genel Başkanımız Ali Yalçın, sergiyi gezdi.

Sergide, eğitim süreçlerinin ardındaki emeği görünür kılmak ve gençleri sanata teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması'nın yedincisinde ödül alan eserlerden oluşan 54 fotoğraf bulunuyor.

Sergi, 12 Ekim'e kadar Ankara ATG YHT Gar'da gezilebilecek.



