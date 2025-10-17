'Makam aracını boş Ankara'ya gönderdi' iddiasında Sağlık Müdürüne inceleme
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün, Ankara'daki bir program için kendisi tarifeli uçakla giderken, makam aracını şoförle yüzlerce kilometre boş olarak Ankara'ya gönderdiği iddia edildi. Sağlık Bakanlığı, kamusal kaynakların kullanımıyla ilgili bu iddia üzerine derhal müfettiş görevlendirerek, konuyla ilgili inceleme başlattı.
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Emre Asiltürk'ün, 6-11 Ekim tarihlerinde Sağlık Bakanlığı toplantılarına katılmak üzere tarifeli uçakla Ankara'ya gittiği, makam aracını ise şoförle boş olarak Ankara'ya gönderdiği iddia edildi. Asiltürk'ün, Ankara'daki temaslarını makam aracıyla gerçekleştirip, dönüşte aynı şekilde uçakla döndüğü, makam aracının da şoförle Diyarbakır'a gittiği ileri sürüldü. Sağlık Bakanlığı, söz konusu iddiayla ilgili müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı.