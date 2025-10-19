Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Abdülger ve Kaan Yıldırım'ın test sonuçlarında uyuşturucu madde testleri pozitif çıkmıştı.

NEGATİF ÇIKANLAR

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'de ise yeşil reçete ile satılan ilaçlar tespit edilirken diğer ünlü isimler Demet Evgar, Meriç Aral, Ceren Monay, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci, Duygu Özaslan ve Mert Yazıcıoğlu'nun test sonuçlarında herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemişti.

SONUÇLAR İNKAR EDİLDİ

Dilan Polat'ın 3 ay önceki uyuşturucu testinin negatif, şimdiki testinin pozitif çıkması dikkat çeken sonuçlar arasında yerini aldı. Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu, pozitif çıkan test sonuçlarına inanmadıklarını öne sürerek kendilerinin yeniden test yaptıracaklarını duyurdu.

TİCARET TESPİT EDİLİRSE CEZASI AĞIR

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Savcılık, olası bir uyuşturucu ticareti, temini veya başkalarına kullandırma bağlantısı olup olmadığını delillendirirse suç maddesi değişebilir. Suç maddesi "uyuşturucu madde ticareti" kapsamına girecek ve ceza talebi 10 yıldan 20 yıla kadar olabilecek.

İHLAL OLURSA YARGILANACAKLAR

Soruşturma kapsamında, TCK 191'e göre, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararı verebilir. Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulabilir. Ancak 5 yıl içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılabilir.



TEST OLACAKLAR

Bu denetim süresi içinde kişilere tedavi programı uygulanması bekleniyor. Bu programda 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu getiriliyor ve denetim serbestlik tedbirleri uygulanıyor.



DAVA AÇILACAK

Ancak söz konusu 5 yıllık denetim süresi içinde kişi tekrar uyuşturucu kullanır veya tedaviye katılmazsa, bu kez kamu davası açılabilir. Bu durumda savcılık, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyebilir ve söz konusu kişi hakkında yargılama başlayabilir. Yargılama esnasında mahkemeler tekrar tedaviye yönlendirme yoluna gidebilir.

DİLAN POLAT KÖPRÜDE PANİK ATAK GEÇİRDİ

Yapılan testte kanında uyuşturucu madde çıktığı iddia edilen Dilan Polat, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iddialara göre panik atak geçirdi. Dilan Polat aracından inince olayın intihar girişimi sanılması üzerine polisler Dilan Polat'a müdahale etti.

Dilan Polat'ın "Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır" sözünü paylaştığı ve altına "Nilda ve Milan Efe sizi çok seviyorum" notunu düştüğü iddia edilmişti. Dilan Polat'ın panik atak geçirdiği ve olayın intihar girişimi olmadığı ifade edildi. Dilan Polat'ın olayla ilgili ifadesinin ardından serbest kalacağı belirtildi.