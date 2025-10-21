'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
'Asgari ücrette komisyonun yapısı değişmezse sonuç da değişmez'
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Aziz İhsan Aktaş soruşturması iki ile daha genişledi
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Tekin: Önümüzdeki yılda 'kısalttık' diyeceğimiz bir tablo yok
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
Bakan Yerlikaya: Caydırıcılığın düşmanı aftır, cezalarda af olmayacak!
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla çocuk bakıcısı tutuklandı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
'Kardeşim' dediği arkadaşına güvendi: 54 ayrı soruşturma açıldı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
İşçi, işveren ve hükümet 'asgari ücret' gündemiyle toplandı
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Merkezi sınırlama geliyor: Okul kayıtlarında yeni dönem
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
Kreş skandalı: 15 çocuğa şiddet, ses cihazıyla ortaya çıktı
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
'Kim kısa sürede mezun olmak istemez ki?'
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bakan Duyurdu! Antalya'ya yeni kule yapılacak
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
Sağlık çalışanlarından promosyon için imza kampanyası!
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
Polis cenazesi sırasında konvoya saldırı: 4 yaralı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
50 ilde FETÖ'ye yapılan operasyonlarda 286 kişi yakalandı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
5G öncesi fiyat freni! Tavan tarifelerle vatandaş korunacak
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Kiralık konut için yasal altyapı hazırlanıyor
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Satın alma, kirala! 'Paylaşım ekonomisi' pazarı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon: 11 tutuklama
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Yeni haftada Meclis gündemi yoğun
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor

sahibinden.com ve BETAM'ın eylül ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayımlandı. Rapora göre, ikinci el otomobil piyasası istikrarlı seyrini sürdürürken, reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 geriledi. Bu düşüş, alıcılar için araçların satın alma gücü cinsinden değerinin arttığına işaret etti. Talep endeksi geçen yıla göre yüzde 3,9 daha yüksek seviyede yer aldı. Satılık otomobillerin piyasada kalma süresi ise 19,1 güne geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 17:09, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 17:10
Yazdır
İkinci el otomobilde fiyatlar düşüyor, talep artıyor
sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı eylül ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com verileri kullanılarak hazırlanan raporda, eylül ayındaki ikinci el otomobil piyasasına ilişkin gelişmeler analiz edildi.

Buna göre, eylülde otomobil piyasası istikrarlı seyrini sürdürdü. Reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 gerileyerek, alıcılar için satın alma gücü avantajı sağladı. Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 daha yüksek seviyede yer aldı.

Söz konusu ayda otomobil reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düştü. Bu durum, enflasyon karşısında araçların satın alma gücü cinsinden değerinin tüketici lehine geliştiğine işaret etti. Bir önceki aya göre ise reel fiyatlar yatay seyretti.

Eylül ayı ortalama fiyatı, benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin lira oldu

Raporda, altı farklı yakıt türündeki aracın fiyat performansları da değerlendirildi. Eylül ayı ortalama fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin lira, benzin&LPG'li araçlarda 562 bin 113 lira, dizel araçlarda 1 milyon 41 bin lira, hibrit türünde 2 milyon 420 bin lira ve elektrikli araçlarda 3 milyon 740 bin lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranları benzinli araçlarda yüzde 20,2, benzin&LPG'de yüzde 14,2, dizel araçlarda yüzde 16,8, hibrit araçlarda yüzde 15,8 ve elektrikli araçlarda yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

Bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketlilik görüldü. Ortalama fiyatlar 2004-2008 model araçlarda 465 bin 530 lira, 2009-2013 model araçlarda 753 bin 724 lira, 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 184 bin lira seviyesinde seyretti.

Geçen yılın aynı dönemine göre nominal fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 11,7 ve yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.

Satılık otomobillerin piyasada kalma süresi ise bir önceki aya göre 0,7 gün azalarak 19,1 gün seviyesine geriledi. Bu veri, alıcı ve satıcılar arasındaki eşleşmenin verimli şekilde gerçekleştiğine işaret etti.

Piyasa dinamiklerine ilişkin verilere göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı. Satılan otomobil sayısının toplam ilan sayısına oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber