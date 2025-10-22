Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor

TCMB'nin E9 emisyon grubu 7. tertip 20 TL banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruya göre 20 TL banknotlar 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir. Yeni 20 TL'lerde Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan'a ait imzalar bulunacak.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.

Yeni banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir. Duyurulur.