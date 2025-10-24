Üsküdar Belediyesi tepkilere neden olan sahil yolunu açtı

Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Üsküdar Belediyesi tepkilere neden olan sahil yolunu açtı

Üsküdar Kandilli'deki Edip Efendi Yalısı önündeki sahil yolu iki yıldır halka kapalı... Vatandaşlar, CHP'li Üsküdar Belediyesine yaptıkları itirazlara rağmen yolun açılmadığını belirtiyor. Vatandaşların tepkisi ve görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrasında Üsküdar Belediyesi, halka kapatılan sahil yolundaki bariyerleri kaldırdı ve yolu yeniden halka açtı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 20:40, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 20:48
Yazdır
Üsküdar Belediyesi tepkilere neden olan sahil yolunu açtı

Memurlar.net'te 23 ekim'de yayımlanan haberde geçen sahil yolu, görüntülerin sosyal medyada yayımlanarak yaygınlaşması ve büyük tepkiye neden olması sonrasında, yeniden halka açılmıştır. İşte memurlar.net'te sahil yolunun kapatıldığına dair haber

İstanbul Üsküdar'da bulunan Kandilli Mahallesi'ndeki Edip Efendi Yalısı önünde yer alan sahil yolu, yaklaşık iki yıldır halka kapalı durumda. Vatandaşlar, özel mülk sahiplerinin yolu barikatlarla kapattığını, CHP'li Üsküdar Belediyesinin ise yapılan dilekçelere rağmen herhangi bir işlem yapmadığını söylüyor.

Sahil yolu özel mülk gerekçesiyle kapatıldı

Edip Efendi Yalısı'nın bulunduğu sahil yolunun, mülk sahipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı ifade ediliyor. Ancak bölge sakinleri ve esnaf, yolun yıllardır kamuya açık olduğunu ve kapatılmasının haksız bir uygulama olduğunu savunuyor.

- Üsküdar Belediyesinin CHP yönetimine geçmesi sonrasında kapatıldı

GDH muhabiri Sema Kızılarslan'ın haberine göre, balıkçıların, esnafın ve turistlerin sıkça kullandığı bu yürüyüş yolu, Üsküdar Belediyesinin CHP yönetimine geçmesinin ardından erişime kapatıldı.

"Yol Osmanlı döneminden beri açık"

Bölgede seyyar balıkçılık yapan Sedat isimli vatandaş, belediyenin kendi tezgahını da kaldırdığını belirterek, "Ekmek teknemiz kapatıldı, sahile giremiyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise GDH'ya yaptığı açıklamada, "Burası İskele yolu. Eskiden buradan motor iskelesine kadar sahilden yürüyebiliyorduk. Şimdi tamamen kapattılar. Eski Osmanlı dönemine ait fotoğraflarda bile bu yolun açık olduğu görülüyor. Üsküdar Belediyesinin yeni yönetimi bu duruma sessiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar belediyeye çağrı yaptı

Mahalle sakinleri, sahil yolunun yeniden halka açılması için Üsküdar Belediyesine dilekçelerle başvurdu ancak henüz bir sonuç alınamadı. Vatandaşlar, "Kamuya ait bir yol özel mülk gerekçesiyle kapatılamaz" diyerek, yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber