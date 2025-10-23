Mansur Yavaş'tan soruşturma izni iddialarına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser harcamalarında kamu zararına yol açıldığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan süreçle ilgili gündeme gelen "soruşturma izni verildiği" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yavaş, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, sürecin henüz inceleme safhasında olduğunu vurguladı.

Mansur Yavaş, gazeteci Saymaz'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Yavaş, soruşturma izni verildiği iddialarının doğru olmadığını, sürecin hala İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler tarafından yürütülen inceleme aşamasında olduğunu belirtti.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Zaten bu bir haftalık gelişme. Bizimle ilgili, bir müfettiş gönderilmişti. Bize bazı sorular sordu. Biz de bu soruları yanıtlar verdik. Müfettiş bir haftadır zaten burada, kaldı ki ilk defa da müfettiş geliyor değil."

Yabaş ayrıca, CİMER'den de çeşitli ihbarlar gelmiş olabileceğini, belki birkaç yeni soru daha sorulmuş olabileceğini ve bu sorulara da gereken yanıtları vereceklerini ekledi.

İzin verilmemiş

İsmail Saymaz da, sürecin hukuki aşamalarını vurgulayarak, müfettişlerin incelemesi bitmeden soruşturma izni verilmesinin söz konusu olmadığını aktardı:

"Bu süreç tamamlandıktan sonra müfettişler bakanlığa raporunu sunacak. Bakan bu rapora göre soruşturma izni verecek ya da vermeyecek. Yani daha henüz o aşamaya gelinmemiş. Yani soruşturma izni verilmemiş, henüz inceleniyor."

Yavaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dönemindeki süreç yönetimini ise önceki dönemle kıyaslayarak olumlu bulduğunu belirtti:

"Süleyman Soylu döneminde müfettişler incelemeye yer olmadığına, olmadığı yönde görüş bildirirlerdi. Soylu genelde karar vermez, bekletirdi. Ali Bey döneminde ise Ali Bey bu işleri bekletmiyor. Hemen eğer müfettiş soruşturma izin verilmesin diye görüş bildirdiyse hemen bunu onaylıyor."

Yalan bilgi yayıldı

Mansur Yavaş, "soruşturma izni verildi" yönündeki asılsız haberlerin, iktidar yanlısı bir kanalda görevli bir Ankara temsilcisi tarafından özel bir gayretle dolaşıma sokulduğunu iddia etti.

Yavaş, bu durumun rutinin dışında bir gelişme olmadığını, müfettişlerin inceleme yapıp soru sorduğunu ve kendilerinin de cevap verdiğini belirtti.