RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki

Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki

Sağlık çalışanları, promosyon anlaşmasındaki düşük rakamlara tepki gösterdi. Genç Sağlık Sendikası adalet ve şeffaflık talep ediyor.

24 Ekim 2025 12:50
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Tepkisi: "850 Bin Emekçinin Değeri 7 Bin Lira Farkla Ölçülemez!" başlığı altında, Genç Sağlık Sendikası Sağlık Bakanlığı'nın banka promosyon anlaşmasına yönelik tepkisini dile getirdi. Genel Sekreter Furkan Ali Çiftçioğlu, promosyon rakamlarının sağlık çalışanlarının emeğine ihanet olduğunu belirtti. Bankaların büyük kazançlar elde ettiğini, ancak çalışanların haklarının göz ardı edildiğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın 850 bini aşkın personelini kapsayan promosyon anlaşmasının 90 bin TL nakit + 10 bin TL para puan seviyesinde sonuçlanacağı iddiaları, sağlık çalışanları arasında büyük tepkiyle karşılandı. Sendika, promosyon miktarlarının adaletsiz ve emeğe saygısız olduğunu belirterek ilgili bankanın önüne siyah çelenk bıraktı.

Promosyon Anlaşmalarında Adaletsizlik Vurgusu

Furkan Ali Çiftçioğlu, son toplu sözleşme döneminde hayal kırıklığı yaşayan sağlık çalışanlarının promosyon anlaşmalarıyla yeniden umutsuzluğa itildiğini ifade etti. Bazı kurumların promosyon anlaşmalarına dikkat çekerek,

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı: 113 bin TL
  • Emniyet Genel Müdürlüğü: 100 bin TL
  • TBMM: 138 bin TL
  • Harran Üniversitesi: 112 bin TL
  • Amasya Üniversitesi: 100 bin TL
  • Nevşehir Belediyesi (238 personel): 83 bin TL

örneklerini verdi. 850 bin sağlık çalışanının 90 bin TL'ye mahküm edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Çiftçioğlu, Sağlık Bakanlığı gibi büyük bir kurumun bankalar karşısında pazarlık gücünün bu kadar zayıf olmaması gerektiğini söyledi.

Bankaların Kazancı ve Promosyonların Yetersizliği

Sendika açıklamasında, bankaların bu anlaşmalardan devasa kazançlar elde ettiğine dikkat çekildi. Aylık ortalama 100 milyar TL'lik maaş ödemesinin birkaç gün bankalarda bekletildiği, üç yıllık süreçte bankaların kişi başı 120 ila 200 bin TL kazanç sağladığı belirtildi. Buna rağmen çalışanlara 90 bin TL verilmesinin adaletsizlik olduğu vurgulandı. Bankaların maaş transferleri dışında kredi, kredi kartı, BES kesintileri ve komisyonlarla kazancını artırdığı ifade edildi.

Promosyon Talepleri ve Şeffaflık Çağrısı

Sendika, promosyon protokollerinin kapalı kapılar ardında yürütülmesini eleştirerek, yaklaşık 70 ili kapsayan protokolün detaylarının gizli tutulduğunu belirtti. Taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

  • Promosyon anlaşmaları Bakanlıkça tek elden yürütülmeli.
  • Ocak ayında yapılacak maaş zammı ile güncellenmeli.
  • Her yıla bir maaş olacak şekilde, toplamda 3 maaş tutarından az olmamalı.

Sağlık Çalışanlarından Güçlü Katılım ve Sessiz Protesto

Sendika, başlattıkları imza kampanyasına 5 gün içinde 70 bini aşkın sağlık çalışanının katıldığını açıkladı. Çiftçioğlu, bu sayının sağlık emekçilerinin sesinin bastırılamayacağının göstergesi olduğunu belirtti. "Biz, hakkımız olanı istiyoruz. Emeğimizin karşılığını, alın terimizin değerini istiyoruz. Bu, kimsenin lütfu değil; hakkımızın ta kendisidir!" sözleriyle açıklamayı sonlandırdı. Basın açıklamasının ardından sendika temsilcileri, promosyon anlaşmasının yapıldığı bankanın önüne siyah çelenk bırakarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi.

Mücadele Devam Edecek

Genç Sağlık Sendikası, promosyon sürecinde şeffaflık ve hakkaniyet sağlanana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. "Bu sadece bir sendikal çağrı değil, yüz binlerce sağlık emekçisinin ortak feryadıdır," ifadeleriyle kararlılıklarını vurguladı.

