RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi

Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün İstanbul için fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul Valiliği, kentte okulları saat 16:00'dan sonra tatil etme kararı aldı.

İstanbul'da ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."

