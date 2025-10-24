CHP, Berhan Şimşek ile 3 üyeyi partiden ihraç etti

CHP YDK'nin, parti genel merkezindeki toplantısında, Şimşek'in dosyalarının da aralarında bulunduğu 32 dosya görüşüldü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kurul, Şimşek ile eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, eski İstanbul Sultanbeyli delegesi Özgür Çelik ve eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Erhan Baydar'ı, parti tüzüğünün "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" hükmü gereğince kesin çıkarma cezasıyla partiden ihraç etti.