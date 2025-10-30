Bakan Tekin: Filistin kermeslerinden 80 milyon TL gelir elde edildi
Bir ihbarla başladı: Başsavcılık TFF'den hakemlerin kimlik bilgilerini istedi

371 hakemin suç olduğunu bilerek bahis oynadığı ortaya çıktıktan sonra hakem, futbolcu ve kulüp yöneticilerini kapsayan büyük soruşturma bir ihbarla başladı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarı ciddi bulunca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemlerin listesini ve kimlik bilgilerini istedi.

30 Ekim 2025
Türk futboluna yönelik temiz eller operasyonu derinleştikçe önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, devasa bir bahis organizasyonunu ortaya çıkarttı. 371 hakemin bahis oynadığının belirlendiği soruşturma, bir suç duyurusuyla başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hakemlerin kimlik bilgilerini talep eden Başsavcı Akın Gürlek, gelen veriler doğrultusunda düğmeye bastı.

BAHİS OYNANAN MAÇLAR BELİRLENİYOR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TFF'nin savcılığa bildirdiği hakem listesi üzerinde çalışmalara başladı. İddaa, Bilyoner, Nesine ve Misli gibi bahis platformlarından gelen kayıtlarla soruşturmanın kapsamı genişletildi. Bu süreçte MASAK, bazı isimlerin şüpheli para transferleri yaptığını tespit etti. Hakemlerin hangi maçlara bahis oynadığı, ne zaman ve nereden sisteme giriş yaptıkları detaylı şekilde araştırılıyor.

SAVCILIK İHBAR HAVUZU OLUŞTURDU

Bu süreçte savcılığa spor camiasından da şikayet yağıyor. İhbar sayısı her geçen gün artarken, futbolcular, kulüp başkanları ve yöneticilerine ilişkin bilgilerin titizlikle değerlendirildiği özel bir ihbar havuzu oluşturuldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 kişi hakkında yürütülen bahis soruşturması da İstanbul'daki dosya ile birleştirildi. Savcılık, dijital ödeme sistemleri üzerinden uluslararası bahis oynayan çok sayıda isim hakkında işlem yapmaya hazırlanıyor.

