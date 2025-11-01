Öğretmenler proje üretimi için bir araya geldi

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi, ilçede görev yapan öğretmenlerin proje geliştirme becerilerini artırmak amacıyla "Proje Günleri Semineri ve Atölye Çalışmaları" düzenledi. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2204-A, 2204-B, Teknofest ve eTwinning proje süreçlerine odaklanan yoğun eğitim programı, öğretmenlerin proje hazırlama kapasitelerini güçlendirmeyi ve yenilikçi fikirleri desteklemeyi hedefliyor. Açılışta konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, proje tabanlı eğitimin yeni eğitim anlayışındaki yerini vurgulayarak, "Projeler, Maarif Modelimizin en somut uygulama alanıdır" dedi.

Konuşmasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Köklerden Geleceğe Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin önemine de değinen Müdür Özcan, modelin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı, dünyayı okuyabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Eğitimde hedeflerinin büyük olduğunu ifade eden Özcan, konuşmasının devamında "Hedefimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı ülküsüne yakışır şekilde, milli teknoloji hamlesine yön veren, bilim üreten, dünyayla rekabet edebilen ve kendi hikayesini yazabilen bir nesil inşa etmektir. Bu vizyonun en önemli aktörleri, öğrencilerimizin yüreğindeki ilk proje kıvılcımını yakacak olan siz değerli öğretmenlerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

Efeler Bilim Akademisi koordinasyonunda yürütülen seminer ve atölye programı, öğretmenlerin aktif katılımıyla tamamlandı.