Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
Dijital Çağın Terör Ve Fitne Fabrikası

FETÖ, fiziki yapılanmasını kaybetmiş bir terör örgütü olarak, dijital dünyada varlığını sürdürmeye çalışıyor. Ancak bu dijital varlık, örgütün yeniden güçlendiği değil, çözülme sürecini perdelemeye çalıştığı bir sahte diriliştir. Bugün FETÖ'nün sosyal medyadaki fitne üretimi, örgütün "son psikolojik savaşı" olarak okunmalıdır. Türkiye'nin bu dijital savaşta en büyük gücü ise bilinçli, sorgulayan ve milli iradenin farkında olan bir toplumsal bilinçtir. Gelişmeler ışığında konuyu biraz daha açacak olursak:

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), uzun yıllar boyunca ülkemizin damarlarına sinsice sızarak kurumsal gücü ele geçirmeyi hedeflemiş bir yapıdır. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin başarısızlığa uğramasıyla birlikte örgüt, klasik yöntemlerle varlığını sürdürme imkanını büyük ölçüde kaybetti. Ancak bu kayıp, FETÖ'nün tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Aksine örgüt, dağılma sürecine girdiği bu dönemde, dijital mecralarda varlığını diri tutmak için yeni bir "savaş cephesi" açmış durumda: sosyal medya.

FETÖ'nün, dijital dünyayı bir psikolojik harp alanına dönüştürmesi, örgütün stratejik uyum kabiliyetini gösteriyor. Fiziksel örgütlenme gücünü yitirdikçe, sanal ortamda yeniden şekillenmeye, kendi tabanını diri tutmaya ve kamuoyu algısını yönlendirmeye çalışıyor. Bu bağlamda, sosyal medya platformları FETÖ için yalnızca bir iletişim aracı değil; aynı zamanda bir propaganda üssü, bir manipülasyon laboratuvarı ve bir dezenformasyon fabrikası haline gelmiş durumda.

-FETÖ'nün Savaş Cephesi: Sosyal Medya-

FETÖ mensupları sosyal medyada, hedef gösterme, itibarsızlaştırma, gündem saptırma, tehdit, şantaj ve kara propaganda gibi yöntemleri sistematik biçimde kullanıyor. Üstelik bunu yaparken kimliklerini gizlemekle kalmayıp, farklı siyasi görüşlerdeymiş gibi davranarak kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Kadın, genç veya muhalif profilleri taklit eden örgüt mensupları, sahte hesaplar üzerinden hem bilgi kirliliği yayıyor hem de toplumun sinir uçlarına dokunan konularda fitne üretiyor.

Bu noktada dikkat çekici olan, bazı muhalif çevrelerin bu psikolojik harekatın farkında olmalarına rağmen, FETÖ'nün yalan ve manipülasyon odaklı stratejisine bilerek veya bilmeyerek destek vermeleridir. Böylece FETÖ'nün ürettiği dezenformasyon, toplumsal kutuplaşmayı artırmak ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için kullanılıyor.

-Psikolojik Harekat ve Dijital Fitne-

FETÖ, klasik anlamda bir terör örgütü olmaktan çıkmış, dijital bir "psikolojik savaş aygıtı"na dönüşmüştür. Fiziksel eylemler yerine artık bilgi kirliliği, algı operasyonu, yalan haber ve duygusal manipülasyon yoluyla toplumu hedef almaktadır. Bu, "dijital terör" anlayışıyla şekillenen yeni bir stratejidir: hedef artık devletin güvenlik unsurları değil, halkın algısıdır.

-Çöküş Sürecinde Son Hamleler-

Bugün FETÖ, hem Türkiye içinde hem de uluslararası alanda çözülme sürecine girmiştir. Tabanı daralmakta, finans kaynakları kesilmekte, örgüt içi güven sarsılmaktadır. Ancak tam da bu yüzden, örgüt "çöküş psikolojisi" içinde daha saldırgan, daha yalan dolu ve daha tahripkar bir dijital dil kullanmaktadır. Sosyal medyada dolaşan her yeni yalan, aslında örgütün çaresizliğini gizleme çabasıdır.

Bu bağlamda, sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması, bilgi güvenliğine önem vermesi, doğrulanmamış içerikleri paylaşmaması büyük önem taşıyor. Çünkü FETÖ, artık klavye başında yürütülen bir savaşın tarafı. Ve bu savaşın cephanesi bilgi değil, dezenformasyon ve fitne; hedefi ise hakikat değil, algıdır.

Aslan Değirmenci- İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü

