Osman Kaya: Meclise Çağrı, Emeğe Saygı!

TÜİK'in ekim ayı enflasyon oranını %2,55 olarak açıklamasının ardından, Devlet Memurları Konfederasyonu TBMM önünde dikkat çeken bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını, aynı zamanda Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı da olan Osman Kaya yaptı.

"Kamu emekçisi yoksulluk sınırının altında"

Kaya, kamu çalışanlarının ekonomik olarak tükenme noktasına geldiğini belirterek toplu sözleşme sürecinin memurlar açısından hayal kırıklığıyla sonuçlandığını söyledi.

"Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Kamu emekçisi yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Bugün memur maaşı evin faturasına, market alışverişine, çocuğun okul masrafına yetmiyor."

"Memura ek zam şarttır!"

Osman Kaya, TBMM'ye seslenerek açık bir çağrıda bulundu:

"Bugün artık gözümüz teatral masalarda değil, milletin meclisindedir. Memura ek zam şarttır! Meclise çağrı, emeğe saygı!"

Kaya, yoksulluk sınırının 92 bin lirayı, açlık sınırının ise 28 bin lirayı aştığını hatırlatarak, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar sokaktaki gerçeği yansıtmıyor. Gerçek, boş cüzdanda, kararan ocakta, eksilen sofradadır." ifadelerini kullandı.

"Vergi adaleti ve 3600 ek gösterge talebi"

Kaya, kamu çalışanlarının vergi dilimi mağduriyetine de dikkat çekerek, vergi oranının %15'e sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi, emeklilere seyyanen zam verilmesi, büyükşehirlerde görev yapan personele büyükşehir tazminatı sağlanması ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak çalışanların eğitim durumuna göre Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmesi gerektiğini söyledi.

"TES kesintisi kabul edilemez"

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında maaşlardan yapılması planlanan %3'lük kesintiye de tepki gösteren Kaya,

"TES gönüllü olmalı, düşük gelirli memurlar kapsam dışında tutulmalıdır." dedi.

"Sendikal tercihlerinizi gözden geçirin"

Kamu çalışanlarına seslenen Kaya, "Toplu sözleşme masalarında hakkınızı alamayan, emeğinizi yok sayan sendikalardan istifa edin. Sessizlikle değil, birlikle mücadeleyle kazanacağız." çağrısında bulundu.

"Memurun onuru, bu ülkenin onurudur"

Kaya konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz, memurun hakkı için buradayız. Biz, emeğin onuru için buradayız.

Memurun onuru, bu ülkenin onurudur.

Ya memurun sofrasına bereket gelecek, ya da bu sessizlik daha büyük bir adaletsizliğe dönüşecek."

Basın açıklaması sırasında sembolik bir protesto gerçekleştirildi. Temsili olarak bazı memurlara icra tebligatları gösterilerek imzalatıldı. Bu sahne, kamu çalışanlarının artan borç yüküne dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.

Açıklama, "Meclise çağrı, emeğe saygı!" sloganlarıyla sona erdi.