Cevdet Yılmaz: Enflasyon hedeflerle uyumlu patikada
2026'da harç, vergi ve cezalara gelecek zam belli oldu!
2026'da kullanılacak yüzde 25,49 zamlı yeni trafik cezaları
'Vergilerdeki artış yeniden değerleme oranından daha düşük olabilir'
Yeni yılda bedelli askerlik ücreti 330 bin TL'yi geçecek
Erdoğan: Suriye'ye özel bir destek programını başlatıyoruz
Ekimde fiyatı en çok artan ürün hangisi oldu?
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Reklam Kurulu 'kurasız hac' reklamlarını mercek altına aldı
Cevdet Yılmaz: Yerel yönetim reformu kararını getirmeliyiz
İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası! Kızıldeniz'de yeni güç
Konut Kredisi Faizi 2 Yılın En Düşük Seviyesinde
Memurun Dikkati 100 Milyonluk Çeteyi Ortaya Çıkardı
Bakan Tekin: Mücadele bitmedi, teyakkuzdayız
Adli tıpta yapay zeka dönemi! 2026'da başlıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanacak
İTO açıkladı: İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Babacan yanıt verdi: AK Parti ile ittifak yapacak mı?
TPAO Genel Müdürlüğü CHP'li Yavuzyılmaz'ı yalanladı
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
Cezaevinde ölü bulunmuştu: Thodex kurucusu toprağa verildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte 2024'ün trafik kazası raporu
Açık görüşte vahşet: Kızına saldırıp duvara fırlattı
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Hacda yeni dönem: Zorunlu sağlık raporu şartı, vekaletle hac imkanı
Ehliyet almak için gitti: Felçli ve yatalak hasta olduğu öğrendi!
HAK-İŞ Başkanı: Bu yapıyla çıkacak asgari ücrete imza atmayız
Bakanlık'tan engelli çocuklara yönelik Türkiye'de bir ilk: 4 ilde başladı!
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplanıyor: Ana gündem 'asgari ücret'
MemurlarNet Maaş Robotu, muhtemel 2026 zam oranına göre güncellendi

Ekim ayı enflasyon rakamının açıklanması sonrasında Memurlar.net'in maaş robotunda yer veriler 2025 muhtemel zam oranına göre güncellendi

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Kasım 2025 15:02, Son Güncelleme : 03 Kasım 2025 15:07
Bilindiği üzere genele yönelik mali konuları esas alan 2025 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereğince, 2026 yılında yüzde 11+7, 2027 yılında ise yüzde 5+4 zam oranı uygulanacak. Ayrıca taban aylıklarına 1000 lira ilave edilecek.

TÜİK'in 2025 yılı Ekim ayı enflasyon verisini açıklaması sonrasında, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 4,99 oldu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Kasım ayı için %1,55, Aralık ayı için ise %1,14 enflasyon oluşacağı beklenmektedir.Bu halde, Hakem Kurulu Kararı gereğince uygulanacak yüzde 11'lik zamla birlikte 1 Ocak 2026'daki toplam zam oranı yüzde 19,70 olacaktır. Bu oran, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisinin beklentilerin üstünde veya altında gelmesine bağlı olarak değişecektir.

Muhtemel yüzde 19,70'lik zamma göre maaş robotundaki verileri görmek için Gelişmiş Seçeneklerden "Ocak 2026"yı seçmelisiniz. Tıklayınız.

(Önemli Not: Memurlar.net maaş robotunun Ocak 2026 maaş verisinde, "14 günlük maaş farkı" da yer almakta olup, bu detaya dikkat edilmeli.)

