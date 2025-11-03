MemurlarNet Maaş Robotu, muhtemel 2026 zam oranına göre güncellendi

Bilindiği üzere genele yönelik mali konuları esas alan 2025 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı gereğince, 2026 yılında yüzde 11+7, 2027 yılında ise yüzde 5+4 zam oranı uygulanacak. Ayrıca taban aylıklarına 1000 lira ilave edilecek.

TÜİK'in 2025 yılı Ekim ayı enflasyon verisini açıklaması sonrasında, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 4,99 oldu. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Kasım ayı için %1,55, Aralık ayı için ise %1,14 enflasyon oluşacağı beklenmektedir.Bu halde, Hakem Kurulu Kararı gereğince uygulanacak yüzde 11'lik zamla birlikte 1 Ocak 2026'daki toplam zam oranı yüzde 19,70 olacaktır. Bu oran, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verisinin beklentilerin üstünde veya altında gelmesine bağlı olarak değişecektir.

Muhtemel yüzde 19,70'lik zamma göre maaş robotundaki verileri görmek için Gelişmiş Seçeneklerden "Ocak 2026"yı seçmelisiniz. Tıklayınız.

(Önemli Not: Memurlar.net maaş robotunun Ocak 2026 maaş verisinde, "14 günlük maaş farkı" da yer almakta olup, bu detaya dikkat edilmeli.)