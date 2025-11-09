Ev alma hayali tapuda bitti, 1 milyon 850 bin lira dolandırıldı

Antalya'da internet sitesi üzerinden satışa sunulan ev ilanını kopyalayan dolandırıcılık şüphelisi, gerçek ev sahibi ile irtibata geçip 'Arkadaşımın oğluna alacağız durumu yok üzerini ben tamamlayacağım' deyip, alıcıyı da "Ev eniştemin üstüne kayıtlı, ama bana ait. Eniştem evden çıkmadığı için satmak istiyorum" diyerek devir teslim için tapuda buluşturdu. Burada üzerini 3,5 milyon liraya tamamlamak için alıcıya 1 milyon 850 bin lirayı bir başka isme kayıtlı IBAN üzerine havale yaptıran şüpheli, ev sahibi ve alıcıyı evin gerçek değeri olan 3,5 milyon liranın ev sahibinin hesabına gönderilip tapu devrinin yapılması için bekletirken, dakikalar içinde ortadan kaybolup hem ev sahibini hem alıcıyı engelledi. Hem ev sahibi hem alıcı dolandırıldıklarını anlayıp şikayetçi oldu.

Evli ve iki çocuk babası Eyyüp Cengiz'in ev hayali dolandırıcılık nedeniyle kabusa döndü. Eyyüp Cengiz (27), babasının "ev al" diye verdiği 2 milyon 700 bin liranın 1 milyon 850 bin lirasını, sosyal medyada tanıştığı kişiye ev alımı sırasında gönderdi. Tapuda parayı gönderdikten sonra dolandırılan Cengiz, "Evi ablam ve abimle görüp beğendik, hatta nakliyeciyle bile anlaşmıştık. Kendi evimiz olacak diye çok mutluyduk. Ev sahibiyle tapuda buluştuk, dolandırıcı parayı aldıktan sonra ikimizi de engelledi. Hem evimiz gitti hem paramız" dedi.

Babasının oturdukları evi satmasının ardından kendisine 2 milyon 700 bin lira verip "Kendine bir ev al, evden bir an önce çık" dediğini anlatan Cengiz, ev arayışına sosyal medya üzerinden başladı. Cengiz, Gökhan adlı kişiyle bir sosyal medya uygulamasının satış bölümünde tanıştı. Evi kendisine aitmiş gibi gösteren Gökhan, ilana ilgi gösteren Cengiz'e "Ev eniştemin üstüne kayıtlı, ama bana ait. Eniştem evden çıkmadığı için satmak istiyorum" diyerek güven kazandı.

Ev ilanlarının yer aldığı bir internet sitesindeki satılık bir evi fark ederek bu ilanı kopyalayıp kendi hesabında paylaştığı iddia edilen Gökhan adlı şahıs, gerçek ev sahibiyle de iletişime geçerek, bu kez Eyyüp Cengiz'i "arkadaşımın oğlu" olarak tanıttı ve "Kendi durumu yok, 2 milyonu var. Üstünü ben tamamlayacağım, 3,5 milyon sana göndereceğim" dedi.

Cengiz, sosyal medya platformunda gördüğü 2 milyon 200 bin TL tutarında Erenköy Mahallesi'ndeki 2+1 ev ilanına başvurduktan sonra satıcıyla iletişime geçerek ablası ve abisiyle birlikte evi görmeye gitti. Evi beğendiklerini, nakliyeciyle bile anlaştıklarını Gökhan adlı şahsa belirten Cengiz, pazarlıkla 1 milyon 850 bin liraya anlaştıları ev için Tapu Müdürlüğü'ndeki işlem sırasında dolandırıldığını anladı.

Cengiz, parayı Gökhan'ın hesabına gönderdikten sonra hem kendisinin hem de ev sahibinin engellendiğini, iki tarafın da tapuda dolandırıldıklarını o an anladıklarını belirtti. Şikayet için gittikleri karakolda, Gökhan adlı kişinin internet sitesindeki ilanı kopyalayarak kendisine aitmiş gibi sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edildi.

Ev sahibi, ilanı kopyalayıp satışa sunduğu için Gökhan'dan şikayetçi olurken; Eyyüp Cengiz, hem Gökhan'dan hem de ev sahibinden şikayetçi oldu.

'Kendine bir ev al, buradan taşın' dedi

Cengiz, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Babam oturduğumuz evi sattı, bana da 2 milyon 700 bin lira verdi. 'Kendine bir ev al, buradan taşın' dedi. Ben de bir sosyal medya uygulamasında satış ilanlarına baktım. Erenköy'de iki artı bir küçük bir ev ilanı buldum. Abim ve ablamla gidip gördük, beğendik. Dolandırıcı, 'Ev eniştemin üstüne kayıtlı ama bana ait, eniştem çıkmadığı için satmak zorundayım' dedi. Biz de tamam dedik. Evin konumunu attı, evi görmeye abim, ben ve ablam gittik. Beğendik. Evden çıktık, aradı, beğendiğimizi söyledik. O zaman kimliğinizin resmini atın, size Tapu'dan randevu alalım dediler. Kimliğimin fotoğrafını gönderdim, Tapu'dan randevumuzu aldı."

Tapuda kurulan tuzak

Cengiz, 3 Kasım Pazartesi günü Tapu Müdürlüğü'ne gittiklerinde, sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği Gökhan adlı kişinin "eniştem" diye tanıttığı kişiyle bir araya geldiğini belirterek şunları söyledi: "Harçları ödedik, ev sahibi geldi. Tam imzalar atılacakken dolandırıcı parayı istedi. Tapu sahibi de 'Para gelmeden imza atmam' dedi. Gökhan Bey'in verdiği IBAN numarasına 1 milyon 850 bin TL gönderdim. Dolandırıcı, ev sahibini bana eniştem diye tanıtmış, beni de ona arkadaşının oğlu olarak anlatmış. Ev sahibine, 'Kendi durumu yok, 2 milyonu var. Üstünü ben tamamlayacağım, 3,5 milyon sana göndereceğim' demiş. Ev sahibi de kendince haklı olarak parayı ona göndermemi söyledi. Ben de gönderdim. Ev sahibiyle birlikte Tapuda oturuyorduk, parayı gönderdikten sonra ikimizi de engelledi."

"Para iki dakika içinde kripto paraya çevrilmiş"

Olay sonrası ev sahibiyle birlikte karakola giderek şikayetçi olduklarını anlatan Cengiz, şunları kaydetti: "Olayı öğrendikten hemen sonra beraber karakola gittik, şikayetçi olduk. Gökhan adlı kişinin parayı göndermemi istediği IBAN hesaplarını takip ettiler. Para hesabına düştükten iki dakika sonra kripto paraya çekildiği tespit edildi. Ben de daha çabuk yakalanması için Facebook hesabını takip ediyordum. Aradan üç gün geçti, bir ilan daha paylaştı. Ben de farklı bir Facebook hesabından kendisine mesaj attım. Bendeki numarası değil, farklı bir numara paylaştı. Dolandırmaya devam ediyor. En kısa zamanda tutuklanmasını rica ediyorum. Ayrıca, ev sahibinden de parayı ona göndermemi istediği için şikayetçi oldum. Karakolda ifademizi verdik, şimdi haber bekliyoruz. İş birliği de olabilir. Çünkü Tapu'da, memur beyin yanında 'Parayı size mi göndereyim?' diye sordum, 'Gökhan Bey'e gönderin' dedi. Gökhan Bey'e göndermek mecburiyetinde kaldım."

"Kiraya çıkmam gerekiyor ama Antalya'da kiralar 20 bin liradan başlıyor"

Oturdukları evin satıldığını ve şu anda kalacak yerleri olmadığını belirten Cengiz, yaşadığı zor durumu şöyle anlattı: "Şimdi kiraya çıkmam gerekiyor ama Antalya'da kiralar en az 20 bin liradan başlıyor. Ben asgari ücretle çalışan biriyim, iki çocuğum var. Kiraya çıkarsam iki çocukla ortada kalacağız, geçimimiz sağlanamayacak. Gerçekten çok büyük mağduriyetimiz var. Hem evimiz gitti hem paramız. Nakliyeciyle bile anlaşmıştık, eşyaları taşıyacaktık. Çok mutluyduk, artık kendi evimiz olacak diye Ama olmadı. Evi de gezdik, gördük, küçüktü ama bize yeterdi. İki odası, bir salonu vardı. Mutfağı ayrıydı, çok hoşumuza gitmişti. Abim, 'Bu küçük size olur mu?' dediğinde, 'Çok kişi değiliz, bize olur' demiştim."

"KOAH hastasıyım, ağır iş yapamıyorum"

KOAH hastası olduğunu ve akciğer yetmezliği bulunduğunu söyleyen Cengiz, "Düz yolda yürürken bile nefes nefese kalıyorum. İş yerim sağ olsun ağır iş yaptırmıyor ama bu şartlarda geçinmemiz çok zor. Annem babam da çok üzgün. 'Memlekete gel' dediler ama orada iş yok. Engelli bir bireyim, ağır işlerde çalışamıyorum. KOAH hastasıyım, akciğer yetmezliği var bende" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı mağduriyetin ardından karakola ve savcılığa şikayette bulunan Eyyüp Cengiz, son olarak, "Sadece yardımcı olun, bu dolandırıcılar yakalansın" sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.