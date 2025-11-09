Rize'de mevlit yemeği yiyen 84 kişi zehirlendi

Muradiye beldesine bağlı Orta Mahalle'deki bir evde okutulan mevlidin ardından, davetlilere yemek ikram edildi.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülen bazı kişiler, hastanelere müracaat etti.

Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı.

Bazı kişilerin taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisine ise devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alınarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.