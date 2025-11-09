Üniversite hastanesinde tedavi gören polis memuru kayboldu
Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden perşembe sabahı kayıplara karıştı. Polis memurunun kaçtığının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İsmail T.'yi bulmak için AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri hastane bölgesi ile Dicle Nehri çevresinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 12:50, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 13:44
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören polis memuru, kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesine getirildi. Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.